Can Yaman, nuova serie tv in arrivo: nel cast c’è anche lei, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova soap.

Dal 10 giugno lo stiamo vedendo in tv nella soap Daydreamer – Le Ali del sogno, ma Can Yaman ha già una nuova sorpresa in serbo per i suoi fan. Parliamo di uno degli attori più amati del momento, che abbiamo visto per la prima volta in Italia lo scorso anno, nel ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet. Dopo il grande successo della scorsa estate, Canale 5 ha deciso di fare il bis, mandando in onda anche Daydreamer, dove Can interpreta il bel fotografo Can Divit. Ma le sorprese non sono finite qui! Mentre in Italia va in onda Daydreamer, infatti, in Turchia i fan sono già pazzi di Bay Yanlis, la nuova serie con protagonista Can Yaman. E la felicità è doppia, poiché la sua partner femminile è la bellissima Ozge Gurel, la dolce Nasli di Bitter Sweet. Una serie che si preannuncia già un successo e che, con ogni probabilità, approderà presto anche in Italia. Scopriamo di più!

Can Yaman, nuova serie tv in arrivo: nel cast c’è anche la ‘Nasli’ di Bitter Sweet

Mentre le fan italiane sono sempre più prese dalla storia d’amore tra Can e Sanem di Daydreamer, in Turchia una nuova avventura sta per iniziare. Si chiama Bay Yanlis, il cui titolo internazionale dovrebbe essere Mr Wrong, ed è la nuova soap con protagonista Can Yaman. La serie è iniziata da poco in Turchia, ma sta già facendo innamorare il pubblico. Anche perché nel cast c’è anche l’amatissima Nasli di Bitter Sweet, ovvero Ozge Gurel, che in coppia con Can Yaman ha fatto battere il cuore a milioni di fan. Nella nuova soap, l’attrice interpreta Ezgi, una ragazza delusa dall’amore dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato. Decisa a tenersi lontana dagli uomini sbagliati e trovare quello giusto, si imbatte nel suo nuovo vicino di casa, l’affascinante Ozgur, interpretato proprio da Can Yaman. Ozgur, vedendo la ragazza in difficoltà, deciderà di aiutarla a trovare la persona giusta. Tutto fa pensare che, ovviamente, l’amore sboccerà proprio tra i due protagonisti!

La trama è già interessante e i fan italiani non vedono l’ora di seguire anche questa nuova storia romantica. La vedremo in Italia? Per ora, non vi è alcuna notizia, ma dato il successo che le serie turche stanno riscuotendo nel nostro Paese, Canale 5 potrebbe scegliere di proporre anche questa nuova serie! In attesa di notizie ufficiali, state seguendo Daydreamer?