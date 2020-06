Elisabetta Canalis, il dettaglio non passa inosservato: si è mostrata proprio così sul suo profilo social.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, la bellissima sarda che nel tg satirico più famoso della tv era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Da quel momento, Elisabetta è entrata nei cuori di milioni di fan. Che continuano a seguirla, soprattutto sul suo profilo di Instagram, dove la Canalis ama pubblicare foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche giorno fa, l’ex velina ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto in cui è un dettaglio in particolare a catturare l’attenzione dei fan. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Canalis, il dettaglio ha colpito tutti: l’ex velina si è mostrata proprio così

Sono ben 2,6 milioni i followers che seguono Elisabetta Canalis su Instagram. L’ex velina mora di Striscia la notizia è una delle donne più amate di sempre. Basta dare un’occhiata alla quantità di likes e commenti che quotidianamente la sarda riceve sotto i suoi post. Come è accaduto con l’ultimo scatto di Elisabetta, pubblicato proprio due giorni fa. Uno scatto in cui la showgirl indossa una maglione di lana, nonostante l’estate sia ormai arrivata. Un particolare che inevitabilmente ha colpito i followers, essendo un indumento poco adatto alle temperature calde degli ultimi giorni, ma non è stato l’unico. Ad attirare l’attenzione dei fan, infatti, non è soltanto il suo cardigan beige, ma anche il fatto che, sotto, la bellissima Canalis non indossa nulla! La foto ha fatto impazzire i suoi fan, guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisabetta è davvero splendida nell’ultimo post apparso sul suo Instagram. Post che è stato letteralmente invaso dai likes e commenti dei fan: pioggia di complimenti per l’ex velina, che si conferma una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!