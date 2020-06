Francesco Monte, nuovo super progetto in vista per il modello ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’: di cosa si tratta, il video sul suo account social

Francesco Monte è tra i fashion blogger più seguiti ed amati in Italia e le sue esperienze televisive sono iniziate decisamente presto. Il ragazzo ha iniziato la sua esperienza televisiva all’interno degli studi Elios di Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Teresanna Pugliese e poi come tronista, proprio dopo il rifiuto della donna, che la stagione successiva scese a corteggiarlo. Da allora le esperienze del Monte si sono sempre infittite, tra il lavoro da modello, qualche comparsa tv e le sue partecipazioni prima al Gf Vip, e poi anche a ‘L’isola dei Famosi’. Un ragazzo davvero impegnatissimo e che nel corso degli anni ha saputo farsi amare dai telespettatori e da moltissime donne. Il ragazzo infatti oltre ad essere molto bravo e pieno di talenti è anche di una bellezza disarmante, tanto da essere scelto anche dalla grande Jennifer Lopez per accompagnarla sul set della campagna pubblicitaria della Guess.

Francesco Monte, nuovo super progetto in vista: di cosa si tratta, il video

C’è da dire che le sue esperienze lavorative e televisive sono state davvero varie, ma Francesco Monte è spesso su tutte le riviste di gossip, non per il suo talento o il suo aspetto, ma quanto piuttosto per la sua vita privata. Nel corso degli anni, successivamente a Uomini e Donne e alla sua relazione con Teresanna Pugliese, il ragazzo ha avuto diverse storie, anche abbastanza importanti, come quella con Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen Rodriguez. Dopo la fine della loro storia il ragazzo ha avuto altre conoscenze, ma l’impegno più importante della sua vita fino ad ora è rimasto il lavoro. Il ragazzo pubblica infatti moltissime foto e stories circa il suo lavoro come modello e ambasciatore e nelle ultime ore ha svelato qualche dettaglio sulla sua prossima avventura. In casa Monte c’è infatti qualcosa che bolle in pentola, anche se no sappiamo ancora precisamente cos’è…

Francesco Monte Attraverso delle Instagram Stories sul suo account ufficiale fa vedere a tutti di essere in uno studio di registrazione insieme ad alcuni amici. Nella sala sono presenti diversi strumenti musicali e tutte le attrezzature del caso per poter comporre dei brani. Ovviamente non sappiamo se il ragazzo abbia intenzione di lanciarsi nel mondo della musica, ma ciò che è certo è che qualcosa di grosso bolle in pentola! Non ci resta che aspettare per capire di cosa si tratta.