Giulia De Lellis ha confessato ai suoi follower di avere un problema alla gola: lo sfogo è avvenuto pochi minuti fa su Instagram.

I ‘Damellis’ si trovano in Sicilia e si godono qualche altra ora di relax. “Faremo qualche giorno da queste parti prima di tornare a Milano per lavoro, devo sistemare alcune cose” racconta la famosa influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Giulia De Lellis ed Andrea Damante hanno trascorso dei giorni a Capri ed hanno regalato degli scatti davvero incantevoli. Il viaggio continua: questa mattina hanno cambiato meta ed hanno viaggiato verso la Sicilia. La De Lellis ha aggiornato i suoi fan con un Instagram story: ha raccontato di Tommy, il loro cucciolo, e della sua salute. Ecco le sue parole.

Giulia De Lellis: “Che ansia”, l’influencer rivela il suo problema

Giulia De Lellis pochi minuti fa ha dedicato alcune Ig story ai suoi fan. La famosissima influencer sta trascorrendo dei giorni di vacanza tra Capri e la Sicilia: dopo aver visitato posti meravigliosi nell’isola campana, ora le aspettano le bellezze siciliane. Con Andrea Damante ha scattato delle foto davvero pazzesche. Intanto il piccolo Tommy, il loro cane, è rimasto con la mamma di Giulia: il piccolo neo arrivato in casa Damellis ha avuto qualche problema di salute negli ultimi giorni e troppi spostamenti non gli avrebbero fatto bene, ha spiegato GDL. L’influencer ha anche svelato di avere problemi alla gola: mentre parla infatti si sente che ha la voce rauca. “Sentite la mia voce, cerco di capire perchè va e viene. Non è l’aria condizionata. Non riesco a capire, sapete che ho un po’ di problemi con la gola, roba da vecchia” sono le parole dell’ex volto famoso di Uomini e Donne.

“Ultimamente la mia voce va e viene troppo spesso. Che ansia” scrive l’influencer.