Lorella Boccia in piscina fa scivolare via il costume: Instagram in delirio

In quest’ultima foto su Instagram, Lorella Boccia si lascia immortalare in piscina in costume: Instagram è completamente in delirio per lei.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, Lorella Boccia ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Ballerina di diversi programmi televisivi più che apprezzati e, soprattutto, super seguiti, la giovanissima napoletana ha saputo conquistare facilmente l’interesse e l’attenzione del pubblico italiano. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Oltre che per la sua smisurata bravura, la moglie di Niccolò Presta non passa inosservata nemmeno per la sua incredibile bellezza. Di cui, come raccontato in diversi nostri articoli, ce ne da ampia testimonianza sul suo canale social ufficiale. Protagonista, spesso e volentieri, di scatti fotografici davvero strepitosi, la ballerina napoletana sa sempre come lasciare i suoi sostenitori senza parole. E lo ha fatto, badate bene, anche pochissime ore fa. Quando, reduce da una piacevolissima Domenica in piscina, si è lasciata immortalare in costume. Risultato? Inutile a dirlo: una vera e propria pioggia di likes. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Lorella Boccia in costume: lo scatto in piscina fa boom di likes

Lorella Boccia, lo sappiamo, è sempre solita condividere degli scatti fotografici davvero stratosferici, ma con quest’ultima foto, bisogna ammetterlo, si è letteralmente superata. Lasciatasi immortalare completamente immersa nell’acqua della piscina, la giovanissima moglie di Niccolò Presta ha saputo, ancora una volta, lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Beh, tranquilli. Adesso vi mostreremo molto più da vicino di cosa stiamo parlando.

Ve l’avevamo che, in questo ultimo scatto, era davvero fantastica, vero? Anche perché, parliamoci chiaro, non possiamo affatto dire il contrario. Completamente immersa nell’acqua di una piscina, Lorella Boccia si lascia immortalare in una posa davvero strepitosa. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio: il costume. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la giovanissima ballerina di Amici non indossa affatto il pezzo di sopra del suo costume. Risultato? Beh, una vera e propria pioggia di likes. Attualmente, infatti, si contano all’incirca più di 64 mila likes. E, soprattutto, numerosi commenti di apprezzamento. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Come al suo solito, Lorella è davvero fantastica!

Avete visto il suo nuovo look?

Qualche settimana fa, Lorella Boccia ha mostrato il suo nuovo look. Sempre solita a condividere ogni cosa che la riguarda, la ballerina di Amici non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori cosa ha combinato ai suoi capelli.