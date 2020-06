Mara Venier, la bellissima sorpresa dell’amica Alessia Marcuzzi oggi pomeriggio: il video è imperdibile e con loro anche il marito della Venier

Mara Venier continua ad essere tra le conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo Italiano. La donna che da anni ormai è diventata uno dei volti cardine della nostra televisione, ha condotto per svariate edizioni, quello che è tra i programmi più visti di sempre. Stiamo parlando di Domenica In… La conduttrice ha infatti fatto di questo programma di intrattenimento il suo biglietto da visita. Sono moltissimi gli italiani che amano il modo di condurre della donna che con discrezione e grandissimo tatto riesce ad emozionare il pubblico con le sue interviste. Sono moltissimi i personaggi de mondo dello spettacolo, della musica del cinema, che con grande piacere accettano di sedersi difronte Mara Venier per lasciarsi intervistare. La donna riesce ogni volta a toccare il cuore dei suoi ospiti e di tutti i telespettatori che con grande amore e passione la seguono. Anche durante il periodo difficilissimo della quarantena la donna ha sempre continuato a condurre con grande forza e coraggio.

Mara Venier durante il periodo della quarantena ha sempre continuato a condurre ‘Domenica in’, anche se con tantissime modifiche all’assetto classico del programma. Nel corso delle settimane ha infatti portato avanti le sue interviste attraverso i collegamenti video con gli ospiti. C’è da dire che nonostante il periodo davvero difficile, la conduttrice non si è persa certamente d’animo e ha continuato a tener compagnia agli italiani. Nelle ultime settimane però la situazione è diventata ancor più complicata. La donna infatti a seguito di una brutta caduta ha subito una frattura al piede. Da allora lo porta fermo con tutti i dispositivi medici del caso, anche durante le puntate. C’è da dire che in questo periodo così sofferente però, non le sono mancati l’affetto e il sostegno di tutti i cari. La conduttrice non è mai sola e tra il figlio, il marito e le amiche, questo periodo sofferente è decisamente più piacevole!

Oggi pomeriggio ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla carissima amica Alessia Marcuzzi che ha deciso di andarla a trovare e portarle un dolce pensiero. Da come si può vedere dalle Istagram Storie pubblicate dalla donna, la sorpresa è decisamente stata gradita! Con loro c’erano anche la figlia della Marcuzzi e ovviamente Nicola Carraro, che in questo momento è sempre al fianco della moglie.