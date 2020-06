Michela Murgia e Raffaele Morelli, scontro in radio: volano parole grosse

Scontro su Radio Capital tra la conduttrice Michela Murgia e l’ospite Raffaele Morelli: volano parole grosse tra i due, ecco cosa si sono detti

Michele Murgia, famosa drammaturga e autrice del bestseller Accabadora , nonché vincitrice dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello, dal settembre 2019 conduce su Radio Capital, insieme ad Edoardo Buffoni, la trasmissione serale quotidiana TgZero. Oggi, però, l’è capitato un ospite molto scomodo, Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, filosofo e saggista. Nei giorni scorsi, Morelli è stato al centro di numerose polemiche per alcune sue frasi sulle donne che, secondo il filosofo, sarebbero regine della forma e susciterebbero così il desiderio degli uomini: “se una donna esce di casa” – avrebbe detto Morelli – “e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi”. Le frasi sono state riprese dalla Murgia nella sua trasmissione radiofonica, dando vita ad un acceso botta e risposta con il suo ospite.

Oggi, su Radio Capital, è andato in scena un acceso confronto tra la Murgia e il suo ospite Morelli. La conduttrice e drammaturga ha ripreso alcune frasi dette da Morelli, che negli ultimi giorni hanno suscitato numerose polemiche. Il filosofo e saggista ha cercato subito di discolparsi, dichiarando: “In una donna il femminile è la radice. È presente alle basi dell’essere già agli albori, è un dato ontologico, le bambine giocano con le bambole fin dagli albori”. La Murgia, abbastanza infastidita, ha risposto: “I bambini non giocano con le bambole perchè non gliele diamo”. A quel punto, anche Morelli è apparso contrariato ed ha esclamato: “Sei qui per fare domande cretine o per farmi domande intelligenti?”.

La discussione è andata ancora avanti, fino a quando Morelli non ha perso totalmente la pazienza: “Zitta” – ha esclamato – “Sto parlando, altrimenti me ne vado“. La Murgia, assolutamente contrariata, ha risposto: “Se ne vada. Non sta facendo un comizio io le faccio delle domande”. A quel punto Morelli ha messo giù il telefono e la diretta si è conclusa.