Cosa sappiamo su Roberto Vicaretti, il nuovo conduttore di Agorà Estate: carriera e vita privata.

Il nome più chiacchierato e ricercato sul web in queste ore è quello di Roberto Vicaretti. Giornalista e soprattutto prossimo conduttore di Agorà Estate. Cosa sappiamo su di lui? Come mai è stato scelto e quali sono i cambiamenti che il suo arrivo porta ovviamente con sé? Cerchiamo di conoscere quante più informazioni possibili su Vicaretti in modo da arrivare preparati agli appuntamenti con il programma tra i più longevi di Rai Tre.

Chi è Roberto Vicaretti?

Prima di Roberto Vicaretti, alla conduzione di Agorà Estate, ricordiamo Serena Bortone, ma dopo tre anni il suo percorso è terminato. Così, a condurre il programma di approfondimento stagionale da cominciare da oggi, lunedì 29 giugno, troveremo lui, Roberto Vicaretti. Per chi non lo conoscesse sappiate che ha lavorato per moltissimi anni a RaiNews 24. Non è quindi un volto completamente nuovo per gli appassionati e i seguaci della programmazione Rai.

Intervista a Roberto Vicaretti

La carriera di Vicaretti

Vicaretti nasce e cresce proprio nel cuore di Mamma Rai dove entra subito dopo aver terminato gli studi alla Scuola di Giornalismo della Rai di Perugia. Dopo un periodo di formazione entra a lavorare a RaiNews 24 e, in pochissimo tempo, si è distinto per la sua bravura e le sue grandi doti professionali. Inizia a condurre prima Studio 24, talk show che si occupa sempre di argomenti di attualità e oggi approda ad Agorà Estate. Sulla sua vita privata, per ora, non abbiamo moltissime informazioni. Dai social, infatti, persiste una grande riservatezza, anche se supponiamo che abbia una compagna, ma non ci sono conferme

Dopo i 100 giorni dell’emergenza, dopo la #Fase2, c’è un Paese che prova a rialzarsi e noi siamo pronti a raccontarlo. @RobVicaretti conduce #AgoraEstate.

Dal lunedì al venerdì, alle 8, su @RaiTre.#agorarai pic.twitter.com/yH9GQOqGrX — Agorà (@agorarai) June 28, 2020

Agorà, chi condurrà il programma a settembre?

Il suo incarico sembra però legato solo all’estate. Chi prenderà il posto di Roberto Vicaretti per Agorà in versione, classica, invernale a settembre? Ancora non è dato saperlo in realtà. C’è chi vocifera che si guarderà ai risultati di questa estate con Vicaretti prima di pensare di passare il testimone. Chi invece sostiene che ci siano già dei nomi come Luisella Costamagna che tornerebbe in Rai dopo svariati anni di assenza.