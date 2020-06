Simona Ventura in costume senza filtri: “Fiera dei miei 55 anni”

In una delle sue ultime foto su Instagram, Simona Ventura si lascia immortalare in costume e senza filtri: pioggia di complimenti per lei.

Simona Ventura, parliamoci chiaro, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Conduttrice di numerosi programmi di successo, la ‘Ventura’ nazionale vanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero mozzafiato. L’ultimo, ad esempio, risale a pochissime ore fa. Quando, con una deliziosa foto in costume, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, ma anche di tantissimi altri programmi, si è mostrata ai suoi followers completamente senza filtri. Siamo in un’epoca in cui, lo sappiamo, tantissimi personaggi pubblici li utilizzano. Invece, la bella Simona ha fatto molto, ma molto di più: ha voluto mostrarsi completamente ‘al naturale’. Inutile dirvi che, in un batter baleno, lo scatto ha riscosso un successo davvero assoluto. Sono davvero numerosi, infatti, i complimenti ricevuto per la foto in questione. Siete curiosi di saperne di più? Vediamo tutto questo molto più da vicino.

Simona Ventura in costume: lo scatto senza filtri conquista Instagram

Con questa ultima foto su Instagram, ne siamo certi, Simona Ventura ha completamente lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, la conduttrice televisiva, pochissimi istanti fa, ha condiviso uno scatto in costume davvero sbalorditivo. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, questo è vero. Però, diciamoci la verità, con quest’ultima foto l’ex moglie di Stefano Bettarini ha conquistato tutto il popolo web. Come dicevamo precedentemente, in quest’ultimo scatto, la Ventura si è lasciata immortalare in costume e, soprattutto, completamente senza filtri. Ma bando alle ciance! Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Davvero splendida, vero? Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Simona Ventura si lascia immortalare in costume. E, dato da non trascurare assolutamente, completamente senza filtri. ‘Una scelta forte’, ha specificato l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi prima di sottolineare di quanto, dati i tempi che corrono, viviamo in un ‘mondo ossessionato dall’essere perfetti’. Inutile dirvi che, in un batter baleno, la foto ha davvero conquistato tutti. Pensate, al momento, ci sono più di 46 mila likes e numerosi commenti di apprezzamento. E, diciamoci la verità, come si può dar loro torto?

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Dopo poco tempo dalla fine della sua storia d’amore con Gerò Carraro, Simona Ventura ha ritrovato la felicità accanto a Giovanni Terzi. I due, dato il forte amore e legame che li lega, sognano di sposarsi il più presto possibile.

