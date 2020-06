Uomini e Donne: storia finita per una coppia del programma?

È finita la storia d’amore di una coppia nata nel programma Uomini e Donne? Di seguito vi riportiamo le ultime indiscrezioni

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Il dating show va in onda dal 2000 ed è condotto da Maria De Filippi. Nel corso degli anni, il programma ha spesso cambiato veste. In origine, il format era dedicato esclusivamente ai tronisti e alle troniste. Nel 2010 c’è stata poi l’introduzione del trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri. Tale format ha avuto un successo straordinario, prendendo il sopravvento in termini di ascolti sul trono classico. Quest’ultimo, però, resta il format che ha scritto la storia del programma. Moltissimi coppie sono nate negli studi di Maria De Filippi. Qualcuna è durata pochi giorni, qualcun’altra invece è convolata a nozze.

Uomini e Donne: una coppia del programma si è lasciata?

Tra le coppie più famose del dating show condotto da Maria De Filippi figurano Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Tra i due fu colpo di fulmine: il trono del napoletano fu uno dei più corti della storia del programma, ma il tempo fu necessario per innamorarsi della bella toscana. La loro storia d’amore è durata circa due anni e purtroppo è terminata in modo brusco. I due si sono lanciati diverse frecciatine sui social, rovinando tutto ciò che avevano creato negli anni precedenti. Negli ultimi mesi, però, pare ci sia stato un ritorno di fiamma per Oscar e Eleonora, che si sono dovuti addirittura difendere sui social.

Il ritorno di fiamma, però, sembrerebbe durato veramente poco. Nelle ultime ore, infatti, la Rocchini, rispondendo ad un utente su Instagram, ha scritto: “Non sono fidanzata e se lo fossi, comunque non lo direi. Ad oggi, la vita privata sarà solo privata“. Una risposta che ha spiazzato i fan della coppia e del programma di Maria De Filippi.