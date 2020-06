Wanda Nara, selfie in costume: la reazione di Icardi non passa inosservata

Wanda Nara, selfie in costume su Instagram: la reazione di Mauro Icardi è immediata e non passa inosservata.

Di recente l’abbiamo ammirata in tv come opinionista al Grande Fratello Vip 4, ma è anche sui social che Wanda Nara è una vera e propria star. Il profilo Instagram della bellissima moglie di Mauro Icardi è seguito da ben 6,6 milioni di followers, coi quali Wanda condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E proprio poco fa, la Nara ha pubblicato una nuova foto. Si tratta di un selfie allo specchio, nel quale la bella argentina si mostra in costume. Un due pezzi multicor che esalta le forme di Wanda: una pioggia di likes e commenti ha invaso il post in pochissimo tempo. E indovinate un po’ chi è spuntato tra i commenti? Proprio lui, Mauro Icardi! Ecco la reazione del calciatore allo scatto della moglie.

Wanda Nara, selfie in costume sul suo profilo Instagram: Icardi reagisce così

“La mia estate parigina”. È quanto ha scritto Wanda Nara nella didascalia dell’ultimo post pubblicato sul suo profilo di Instagram. La bellissima showgirl, negli ultimi giorni, sta condividendo tante foto e video nella sua nuova casa di Parigi. Un posto incantevole, proprio come l’ultimo scatto di Wanda sui social. L’argentina si è mostrata in costume, in un selfie allo specchio che ha letteralmente stregato Instagram. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Lo scatto di Wanda non è affatto passato inosservato. In pochissimo tempo, la foto ha fatto il pieno di likes e commenti, tra i quali è spuntato anche quello del suo adorato Mauro. Sapete come ha reagito il bomber alla visione del selfie della moglie? Con una semplice ma eloquente emoticon. Date un’occhiata:

Ebbene sì, Mauro è rimasto particolarmente colpito dallo scatto pubblicato da Wanda. Del resto, come dargli torto? La showgirl argentina appare più in forma che mai. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!