Chi è Amanda Sandrelli: età, carriera e la canzone con papà Gino Paoli

Amanda Sandrelli è un’attrice molto amata e stimata nel panorama cinematografico italiano, che nel corso degli anni è riuscita farsi valere per la sua bravura e il suo talento, nonostante il cognome importante che porta. La donna è infatti la figlia di due artisti di tutto conto, Gino Paoli e Stefania Sandrelli, che sono certamente due vere e proprie icone del mondo dello spettacolo Italiano, che nel corso degli anni hanno avuto la fortuna di vincere premi, riconoscimenti e premi alla carriera. Inutile dirvi che spesso proprio chi è figlio di celebrità così, deve faticare maggiormente per poter far comprendere che il talento è autentico e non frutto della raccomandazione o del cognome dei genitori. Nel caso di Amanda ovviamente il suo impegno si è visto ed è stato ripagato da i ruoli importanti che ne corso della sua carriera si è trovata a rivestire.

Amanda Sandrelli, pseudonimo di Amanda Paoli nasce a Losanna, in Svizzera, il 31 ottobre del 1964 ed è una regista e attrice italiana. Nata da mamma Stefania Sandrelli e papà Gino Paoli cresce in un ambiente in cui la musica e la recitazione sono il pane quotidiano. Il suo debutto al cinema avviene nel lontano 1984 al fianco della madre in ‘L’attenzione’. Successivamente lavora al fianco del grandissimo Massimo Troisi e Roberto Benigni in ‘Non ci Resta che Piangere’. Qualche anni più tardi, nel 1991, canta insieme al padre Gino Paoli la canzone de ‘La Bella e la Bestia’ del film Disney. Questa stessa canzone sarà poi riutilizzata qualche anno più tardi anche da Nek in ‘La Metà di niente’… Più di vent’anni dopo l’esordio cinematografico interpreta ‘Christine Cristina’, nel primo film da regista della madre, e poi è di nuovo con Stefania sul set della fiction ‘Io e mamma’. Oltre al cinema è stata molto attiva anche in teatro, dove spesso ha fatto coppia con l’ex marito di origine peruviana Blas Roca-Rey. Come regista Amanda ha diretto il cortometraggio ‘Un amore possibile’ nel 2004 e poi successivamente il documentario ‘Piedi x Terra’, il progetto narra della sua esperienza con Mobwuto, il bambino malawita che decise di adottare circa dieci anni prima con ActionAid Italia.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo dirvi che negli anni ottanta ha avuto una relazione con il produttore Augusto Caminito. Successivamente, nel 1994 si è sposata con l’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey dal cui amore sono nati due splendidi figli, Rocco nato nel 1997 e Francisco nato nel 2004. Nel settembre del 2013 annuncia la separazione dopo oltre 20 anni di convivenza e matrimonio. Sappiamo che nel 2009 ha avuto seri problemi di salute, ma che fortunatamente ora sta bene ed è guarita del tutto.

