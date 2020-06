Chi è Cristiano Caccamo: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore protagonista di ‘Puoi baciare lo sposo’ e ‘Che Dio ci aiuti”

Certamente Cristiano Caccamo è uno degli artisti e attori più apprezzati degli ultimi anni. Il ragazzo dalla carnagione olivastra e gli occhi neri, ha incantato il pubblico italiano non solo per la sua bellezza disarmante, ma anche e soprattutto per le sue doti interpretative. Il ragazzo infatti nel corso degli anni ha lavorato per moltissime fiction italiane e altrettanti film. C’è da dire che i suoi ruoli all’interno delle fiction sono diventati via via sempre più importanti e gli ultimi film che ha girato né stato il protagonista. C’è da dire che la schiera di fan che ormai lo seguono ad ogni suo passo è diventata davvero enorme.

Chi è Cristiano Caccamo: età, carriera e vita privata dell’attore

Cristiano Caccamo è nato il 21 marzo del 1989 a Taurianova un paesino in provincia di Reggio Calabria, che conta circa 15000 abitanti. Cristiano è figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, che in giovane età lasciò il paese natio per trasferirsi in un convitto in Umbria. Cristiano si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia e il suo esordio in teatro avviene nel 2010, quando interpreta il ruolo di un soldato nell’opera ‘Ciechi’. Successivamente, dopo 3 anni è protagonista del programma ‘Anastasia love dance’, dove interpreta uno degli amici della protagonista. L’anno successivo arrivano i primi ruoli per film importanti. Interpreta prima una parte in ‘La corsa’ di Renzo Carbonera e poi lavora anche al fianco di Renato De Maria in ‘La vita oscena’, ma è solamente dopo qualche mese che avviene il suo esordio da protagonista. Cristiano Caccamo infatti interpreta il ruolo di Julien un artista di strada che incontra una prostituta di nome Erika. Il film è ‘Cenere’ ed è uscito a fine 2014, l’anno successivo arriva anche il suo esordio in televisione con ‘Questo è il mio paese’, dov’è interpreta Cosimo il figlio di un latitante e successivamente entra nel cast anche de ‘Il Paradiso delle signore’, dove interpreta Quinto, il magazziniere del negozio. Due anni più tardi entra nel cast di una delle fiction più amate negli ultimi decenni, stiamo parlando di ‘Che Dio ci aiuti’. Qui veste i panni di un giovane cardiochirurgo e l’anno successivo esordisce anche nell’altra serie TV amatissima dagli italiani cioè ‘Don Matteo’

Nello stesso anno è al cinema come coprotagonista di ‘Puoi baciare lo sposo’, insieme a Salvatore Esposito. A fine 2018 interpreta al fianco di Luisa Ranieri e Ricky Tognazzi la miniserie ‘La vita promessa’ ambientata nei primi anni 20. Nel 2019 entra a far parte del cast del Real Life thriller ‘Celebrity hunted caccia all’Uomo’, in coppia con lui c’è l’amica di sempre Diana Del Bufalo. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo dirvi che nonostante le numerosissime voci che lo vedono proprio insieme a Diana, il ragazzo ha sempre smentito e per ora non sappiamo dirvi se abbia una relazione oppure no. Potete seguirlo qui sul suo account instagram.