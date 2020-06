Chiara Ferragni preoccupata per Mati: farà la radioterapia a Zurigo

Chiara Ferragni preoccupata per la sua cagnolina Matilda: poco fa l’aggiornamento su quali sono le sue condizioni di salute attuali

Proprio ieri vi abbiamo parlato della brutta giornata che purtroppo hanno dovuto trascorrere Chiara Ferragni e il marito Fedez, che nel corso di un meeting lavorativo sono dovuti correre al pronto soccorso veterinario per soccorrere la loro cagnolina. La piccola Matilda che su instagram vanta quasi 400 mila followers, ha avvusato un malore e delle crisi epilettiche, facendo spaventare e non poco la sua padrona. Una volta giunti nello studio medico, il responso è stato un vero fulmine a ciel sereno e la donna non ha certamente nascosto tutta la sua preoccupazione per il caso. La Ferragni è infatti apparsa preoccupatissima e con le lacrime agli occhi e il racconto della situazione è stato davvero drammatico. La cagnolina è infatti affetta da un tumore e a breve dovrà iniziare un ciclo di radioterapia, per aiutare a ridurre la massa tumorale.

Chiara Ferragni preoccupata per Matilda: quali sono le sue condizioni di salute

Oggi pomeriggio la fashion blogger ha pubblicato una serie di instagram stories in cui spiega la situazione attuale e cerca di rasserenare tutti sulle condizioni di salute della cagnolina, in particolar modo ieri la Ferragni aveva dichiarato che a breve la cagnolina una volta stabilizzata avrebbe dovuto iniziare un ciclo di radio terapia proprio per cercare di diminuire la massa tumorale. Attraverso le sue storie fa sapere: “Ciao ragazza, aggiornamenti su Mati, stiamo andando adesso a vedere come sta dal veterinario che è appena fuori Milano e domani andrà in giornata a Zurigo in questa clinica specializzata oncologica in cui saranno fatti tutti gli esami per capire quando e come iniziare la seduta di radioterapia. Che penso sarà settimana prossima e inizierà proprio lì a Zurigo, quindi speriamo bene“. Dopodiché l’influencer ha mostrato con gli occhi lucidi la cagnolina nel suo lettino dal veterinario e appare ancora debilitata, ma decisamente più in forma.

Lo spavento della Ferragni è stato sicuramente forte, ma il pensiero di poterla fr curare in questa clinica a Zurigo, la rincuora sicuramente. Trascorrere 10 anni della propria vita al fianco di un animale, che ti ama e ti è fedele incondizionatamente non ha prezzo. Ed è più che plausibile che la donna in questo momento stia male.