Elisa di Rivombrosa, retroscena inedito: fu scelto Preziosi, ma la parte del conte Fabrizio Ristori doveva andare proprio a lui.

A partire da sabato 20 giugno, Canale 5 sta mandando in onda le repliche di una delle fiction più amate di tutti i tempi. Parliamo di Elisa di Rivombrosa, la serie tv che nel 2003 ha fatto innamorare milioni e milioni di telespettatori. A distanza di 17 anni, i fan sono ancora legatissimi alle vicende del conte Fabrizio Ristori e della bellissima Elisa Scalzi. Una storia di cui sappiamo tante cose, ma, forse, alcuni retroscena sono ancora da scoprire! Ci ha pensato la regista Cinzia Th Torrini a raccontarli, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il protagonista Fabrizio Ristori è stato interpretato magistralmente da Alessandro Preziosi, ma sapete chi era stato scelto inizialmente per il ruolo del conte? Ve lo sveliamo subito!

Elisa di Rivombrosa, retroscena inedito: fu scelto Preziosi, ma la parte di Fabrizio Ristori doveva andare ad Alessio Boni

Tutti pazzi per Elisa di Rivombrosa! Anche a distanza di questi 20 anni, il pubblico ha ancora nel cuore le intriganti avventure della tenuta piemontese più famosa della tv. Ogni sabato, alle ore 14.00, Canale 5 trasmette le repliche della prima amatissima stagione della fiction, di cui la regista Cinzia Th Torrini ha svelato alcune interessanti curiosità. Tra le altre, anche il nome dell’attore che, prima di Preziosi, era stato chiamato per interpretare il ruolo del conte Fabrizio Ristori. Si tratta di Alessio Boni! L’attore, poi, fu scelto da Marco Tullio Giordana per “La meglio gioventù”. “Lui decise di andare perché era un ruolo più nelle sue corde. Ricominciai allora con i provini e scelsi Alessandro Preziosi: aveva la fisicità e la personalità giuste.”, ha dichiarato la Torrini al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

E non possiamo che dire che è stata una scelta più che azzeccata! E voi, state seguendo (o riseguendo!) le vicende di Elisa di Rivombrosa? Appuntamento sabato alle ore 14.00 su Canale 5!