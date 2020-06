Enzo Salvi è stato aggredito ad Ostia per difendere il suo pappagallo: le condizioni di Fly ora sono gravi, ecco il racconto da brividi del famoso attore e comico.

Attore, cabarettista e comico italiano: Enzo Salvi è uno dei personaggi televisivi più famosi e ricordati per le risate regalate. “Er Cipolla” è il suo soprannome ed è diventato noto al grande pubblico grazie al suo tormentone ‘Mamma mia comme sto!’. Il famoso attore è stato vittima di un bruttissimo episodio avvenuto ad Ostia: era insieme al suo pappagallo che aveva liberato, come fa spesso nelle campagne di Ostia Antica, si legge sul protale di TgCom24. L’animale, dal nome Fly, stava riposando, quando è stato preso di mira da un uomo: quello che è successo dopo è incredibile. Ecco cosa si apprende.

Enzo Salvi aggredito per difendere il suo pappagallo: il racconto da brividi

Il famoso attore e comico è stato vittima di un tragico episodio: Enzo Salvi si trovava nelle campagne di Ostia Antica ed, come è solito fare, aveva liberato il suo caro Fly, un bellissimo pappagallo. L’uccello stava riposando su un palo, si legge su Tgcom24, quando un uomo ha cominciato a lanciare sassi: l’attore gli ha chiesto di smettere mentre provava a salvare il suo Fly. L’uomo sconosciuto si è accanito contro l’attore colpendolo più volte con calci. La vicenda è stata filmata dall’amico dell’attore, Luigi, che era con lui al momento dell’aggressione. Il pappagallo adesso è sotto sedativi in osservazione nella sua gabbietta, il referto del veterinario spiega che l’animale ha subito una frattura cranica con edema delle strutture soprastanti: le sue condizioni sono gravi. Nel raccontare l’accaduto, Enzo Salvi ha confessato la sua paura durante l’aggressione: “Pensavo avesse ucciso Fly. Mentre stavo inginocchiato con Fly fra le mani credendo che fosse ormai morto, quello è arrivato alle mie spalle e ha cominciato a prendermi a calci. Io ero troppo sconvolto per farci caso, altrimenti sarebbe andata in un altro modo“. L’attore e comico non si capacita: non capisce perchè lo sconosciuto si sia accanito così contro il suo pappagallo. E’ davvero disperato nel pensare che qualcuno possa aver provocato tanto dolore a Fly: l’attore è distrutto.

Enzo Salvi è il presidente dell’Associazione Passione Pappagalli Freeflight ed è un vero amante degli animali, come lo dimostra un post pubblicato su Instagram. “L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere, e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono” scrive sui social.