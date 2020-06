Federico Fashion Style, il listino prezzi completo del parrucchiere più in vista d’Italia: dallo shampoo ai trattamenti extralusso

Federico Fashion Style è certamente tra i personaggi più in vista degli ultimi mesi, con il suo programma ‘Il salone delle meraviglie’ l’hairstylist si è fatto conoscere in tutta Italia e anche all’estero. il suo programma è amatissimo poiché con simpatia e colore porta sul piccolo schermo dei veri e proprio lavori di restauro del capello. Nel corso dei mesi però ha aumentato di gran lunga la sua notorietà anche e soprattutto, grazie alla quantità di personaggi famosi che entrano nel suo salone per farsi seguire da lui. Chi lo conosce sui social network sa che è un grande professionista e anche un ragazzo con una colorita simpatia, che anche nel corso delle puntate del suo show è riuscito a mostrare. Sotto le sue mani esperte, sono molte le star che si fanno coccolare, tra cui Valeria Marini, Tina Cipollari, Giulia De Lellis e moltissime altre. C’è da dire però che spesso è sulle prime pagine dei giornali di gossip non solo per la sua bravura, ma anche per le numerose lamentele in merito al suo listino prezzi.

Par chi avesse sempre letto di queste numerose lamentele sui listini prezzi e fosse curioso di sapere veramente quali sono i prezzi del famoso Hairstylist, vi accontentiamo subito. In primis vi ricordiamo che l’uomo possiede tre saloni di bellezza, uno a Milano, uno all’interno della Rinascente di Roma e uno nel suo Paese natia, ad Anzio. Per quanto riguarda il suo salone di Anzio possiamo elencarvi tutti i prezzi del suo listino, prontamente visionati attraverso la sua app ufficiale su Play Store. In particolar modo i prezzi sono i seguenti:

Taglio donna con Federico 48 euro

Taglio donna 13 euro

Shampoo specifico 8 euro

Shampoo + piega 12 euro

Colore da 45 euro

Colore personalizzato da 55 euro

Hennè da 40 euro

Riflessante da 30 euro

Meches da 110 euro

Shatush da 180 euro

Olio schiarente da 45 euro

Decolorazione da 90 euro

Permanente da 85 euro

Trattamento alla keratina da 140 euro

Scrub della cute 30 euro

Botulino per capelli da 30 euro

Maschera ristrutturante da 10 euro

Fiala da 5 euro

Extension a fila da 300 euro

Extension fila intera da 120 euro

Extension a keratina da 3 euro a ciocca

Per gli uomini c’è un listino prezzi a parte, ma anche loro sono i benvenuti nel salone del famoso Hair Stylist

Listino prezzi uomo:

Shampoo + taglio da 28 euro

Shampoo + taglio con Federico 48 euro

Shampoo specifico 8 euro

Colore da 30 euro

Riflessante da 20 euro

Trattamento alla keratina da 100 euro

Infoltimento da 200 euro

Barba da 10 euro

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di scaricare l’applicazione direttamente dal Play store del vostro cellulare, li potrete trovare anche i numeri utili per le consulenze e l’eventuale prenotazione.