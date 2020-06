Instagram, come nascondere la l’inestetismo della cellulite nelle foto senza l’utilizzo di Photoshop: il trucco svelato dall’influencer che farà impazzire

Come ben sappiamo tutte tutte quante negli ultimi anni sono sempre più le pressioni mediatiche che le donne subiscono per riuscire a conformarsi ad uno standard di bellezza, spesso troppo lontano dal loro fisico. Troppe volte ci sentiamo a disagio con i nostri corpi, perché non sono troppo magri, o troppo formosi, o troppo tonici. Troppe volte ci sentiamo a disagio per quella smagliatura in più o per quel velo di cellulite che copre il nostro lato b. Quante volte ci siamo sentite a disagio per un vestito troppo attillato perché si intravede la pancetta o una gonna più corta che invece mostra le smagliature. Nonostante tutti questi momenti no e questi disagi che spesso viviamo, guardando le foto patinate delle top model, ci sono esempi di bellezza che invece mettono in risalto proprio quei piccoli inestetismi che ci rendono uniche, più che rappresentare dei difetti. In particola c’è una influencer che ha sposato questo modo di mostrarsi, sano e senza filtri, come prerogativa di vita… vediamola insieme…

L’influencer di cui vi parlavamo prima è Danae Mercer, di origini americane, e come vi dicevamo, sul suo account instagram si può facilmente notare che il tipo di lavoro che svolge sui social è molto diverso da quello proposto da molte sue colleghe. La ragazza infatti propone delle foto in cui pone a contrasto il ‘Real Life’ vs ‘Instagram’. Mi spiego meglio… La ragazza pubblica delle foto a confronto in cui si evidenzia come usando determinati stratagemmi si possa apparire quasi perfetti sui social, ma la realtà è ben diversa. La blogger infatti ha un fisico molto comune e simile a quello di molte donne, che come lei hanno cellulite, smagliature e non sono molto in forma. Un atto di coraggio che spinge moltissime donne a fare altrettanto, accettando il proprio corpo, e qualche volta utilizzare una posa piuttosto che un’altra senza stravolgere i propri connotati con l’utilizzo di Photoshop.

Il suo account ufficiale Instagram è seguitissimo e il numero di like e commenti sotto ogni post è davvero da capogiro. Una ragazza bellissima e coraggiosa da cui un po’ tutte dovremmo prendere esempio. E per nascondere un po di cellulite nelle foto, la ragazza svela che le pose migliori sono quelle in cui la muscolatura è ben distesa, come nella foto che sopra vi abbiamo mostrato e aggiunge: “Perché questa è la differenza principale in queste foto. In uno, il mio sedere è deliberatamente inclinato nell’ombra. La luce più morbida nasconde la mia cellulite e leviga la maggior parte delle mie smagliature. È lusinghiero. Nell’altro, sto solo accovacciando casualmente accanto allo specchio. I miei fianchi e le cosce sono alla luce del sole. Grumi e dossi sono in mostra.”. Insomma pare proprio che un’altra bella fetta di merito si debba darla alla luce!