Per chi non conoscesse Jasmine Carrisi, in questo articolo vi diciamo la sua età, l’altezza, chi è il fidanzato e una confessione ‘a sorpresa’ sul padre

Jasmine Carrisi è una delle figlie di Al Bano. Lo storico cantautore pugliese, dopo la fine della storia d’amore con Romina Power, è stato legato sentimentalmente a Loredana Lecciso dal 2001 al 2018, anno in cui hanno annunciato la separazione. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., soprannominato Bido, nato l’anno dopo. La figlia Jasmine sembra voler intraprendere la sua stessa strada e da poche ore ha pubblicato il suo primo singolo, Ego. Per chi non conoscesse la figlia di Al Bano, di seguito vi diciamo la sua età, la sua altezza e chi è il fidanzato.

Jasmine Carrisi: tutto su di lei

Jasmine è nata il 15 giugno del 2001. La figlia di Al Bano ha 19 anni e si è appena affacciata al mondo della musica, legandosi al genere trap. La Carrisi è alta un metro e sessantasei centimetri ed è veramente bella. La ragazzina somiglia molto alla mamma Loredana. Da lei ha preso sicuramente il colore della carnagione, così come quello dei capelli e degli occhi. Il suo fratellino invece, Bido, è la ‘fotocopia’ di Al Bano. Nonostante sia molto giovane, Jasmine può già contare su una sfilata sul red carpet di Venezia e una partecipazione nel cast de La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi, nella quale ha interpretato la duchessa Isabella d’Aragona. La pellicola non è ancora uscita al cinema, ma su di lei il regista dice: “L’ho scelta perché ha una bellezza struggente. Ha un fascino discreto, un’eleganza di altri tempi, il suo sguardo denota forza e riservatezza. Ha stoffa e un grande futuro davanti”. Il cuore della Carrisi, però, già batte per qualcuno: il suo fidanzato si chiama Giuseppe Caggiula, universitario pugliese poco più grande di lei, candidato alle elezioni comunali nella lista “Sentire Civico” della sua città, Lecce. Nelle ultime foto sul suo profilo Instagram, però, appare sola e dunque non sappiamo se la storia d’amore proceda oppure se sia tramontata. La Carrisi è molto seguita sul popolare social network e può contare addirittura su oltre sessantamila seguaci. La popolarità come sappiamo porta con sè pregi e difetti e tra questi figurano sicuramente le critiche. Sui social, Jasmine è spesso stata accusata di essersi ritoccata il volto chirurgicamente,soprattutto labbra e guance, ma tali interventi non sono stati mai confermati da lei.

Jasmine vive insieme alla mamma e al fratellino Bido a Cellino San Marco, nella tenuta del papà. Nonostante Al Bano e Loredana si siano separati ufficialmente un paio di anni fa, i due ragazzi hanno un rapporto strettissimo con il padre. Jasmine, però, di recente ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sul padre Al Bano. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, la Carrisi ha dichiarato: “Non ascolto assolutamente la sua musica. Vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”. La giovane cantante ha fatto una scelta totalmente diversa dal padre, legandosi al genere trap.