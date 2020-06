È morto Loris Meliconi: addio all’inventore del guscio salva telecomando; l’imprenditore si è spento a 90 anni.

È morto all’età di 90 anni Loris Meliconi, patron dell‘omonima azienda di Granarolo Emilia, in provincia di Bologna. Dopo una carriera come portiere di calcio, ha fondato l’azienda Moliconi, nel 1967: sue tantissime invenzioni e soluzioni innovative per la casa, tra cui la ‘scopa-gomma’ e il celebre guscio salva telecomando, reso famoso da un noto spot televisivo. Ora, alla guida dell’azienda ci sono i figli Patrizia e Riccardo.

Si è spento a 90 anni Loris Meliconi, classe 1930, Ceo e fondatore dell’omonima azienda, che ha realizzato tanti oggetti utili per la vita casalinga. Tra i più famosi, il guscio salva-telecomando, che in un noto spot veniva fatto rimbalzare. Prima di dedicarsi all’azienda, l’imprenditore era stato portiere di calcio: Ha indossato la maglia della Pistoiese, in serie C, fino all’età di 32 anni e, nel corso della sua carriera, ha giocato nelle giovanili del Bologna e nella nazionale Under 21. Al termine della sua esperienza calcistica, ha dato vita alla sua azienda, che a poco a poco è entrate nelle case di tutti gli italiani, con oggetti che fino a poco prima sembravano impensabili. Tra i tanti accessori creati dalla Moliconi, ricordiamo la scopa-gomma, il guscio salva telecomando, e, negli anni più recenti, smart tv ed accessori audio-video, come cuffie e auricolari.

Agli inizi, la Moliconi entrò nel mercato con prodotti in plastica e metallo. Il primo prodotto realizzato dall’azienda fu il porta pane caratterizzato dalla serrandina in lamiera: un oggetto che è diventato un vero e proprio must negli anni ’70. Un’altra importante svolta si è avuta nel ’90, quando Meliconi realizza il suo primo telecomando universale Gumbody, ancora oggi uno dei prodotti che ha avuto maggior successo nella storia dell’azienda.