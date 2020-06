Chi è Ludovica Martino, Eva in SKAM: dove l’avevamo già vista in tv

Chi è Ludovica Martino, Eva in SKAM: ecco dove l’avevamo già vista in tv prima della serie Tv Netflix.

Ha soli 23 anni, ma il successo che ha raggiunto è già incredibile. Parliamo di Ludovica Martino, che i fan di Skam Italia conoscono come Eva Brighi. È stata proprio lei la protagonista assoluta della prima stagione della serie tv Netflix, anche se è apparsa in tutte le stagioni. La sua storia d’amore con Giovanni ha fatto innamorare milioni di fan, che sono letteralmente impazziti per la serie tv Netflix. Ma la bellissima Ludovica è anche una delle protagoniste di “Sotto il sole di Riccione”, la nuova commedia di Enrico Vanzina, in cui interpreterà Camilla. Scopriamo di più su questa giovane e talentuosa attrice.

Chi è Ludovica Martino, da SKAM Italia a Sotto il sole di Riccione: ecco dove l’avevamo già vista in tv

Ludovica Martino è nata a Roma il 26 febbraio del 1997. Inizia a studiare recitazione nel 2012, alla scuola di recitazione cinematografica Jenny Tamburi. È una delle protagoniste di Sotto il sole di Riccione, ma il pubblico la conosce già molto bene. È proprio lei l’attrice che interpreta Eva Brighi, l’amatissima protagonista di SKAM Italia. Ludovica appare in tutte le quattro stagioni, ma la sua storia con Giovanni è centrale nella primissima stagione. Una storia tormentata, quella tra Eva e Giovanni, che alla fine della prima stagione si lasceranno, per poi tornare insieme proprio al termine dell’ultima stagione. Un ruolo che le ha regalato tanto, rendendola una delle attrici più amate, soprattutto dai giovani. Prima del successo di Skam, nel 2018, abbiamo visto Ludovica in tv in alcuni episodi di Che dio ci aiuti, Tutto può succedere e Don Matteo. Nel 2019, invece, l’esordio al cinema ne Il campione, e il ruolo in Liberi tutti, la serie originale RaiPlay.

Vita privata e Instagram

Sulla vita privata della giovane attrice non sappiamo molto. In passato, è stata legata a Luca Grispini, l’attore che ha interpretato Federico in Skam. Dell’attuale situazione sentimentale non si sa nulla. E nulla trapela neanche dal suo seguitissimo profilo social. Su Instagram, la Martino è seguita da ben 513 mila followers! Ecco alcuni scatti pubblicati dall’attrice:

Eh si, Ludovica è davvero incantevole anche nei suoi scatti pubblicati sui social. Da foto di via lavorativa a selfie: il profilo dell’attrice è davvero ricco di contenuti interessanti. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!