Made In Sud, Stefano De Martino stuzzicato in diretta dal comico Peppe Iodice: “Ti piacciono le milf?”, ecco la reazione del ballerino alla battuta sul gossip degli ultimi giorni.

Stefano De Martino sembra proprio essere diventato il bersaglio preferito del comico Peppe Iodice, che già nella passata edizione di Made In Sud era solito ‘prendere di mira’ il conduttore napoletano con alcune battute sulla sua vita privata, in particolare sulla storia d’amore con Belen Rodriguez. Ora che la coppia sembra essere di nuovo al capolinea, il comico non perde occasione di stuzzicare il ballerino, facendogli domande ‘indiscrete’ sulla sua sfera sentimentale e mettendolo talvolta anche ‘in imbarazzo’. Stefano e Belen, infatti, hanno deciso di non parlare pubblicamente di quello che stanno attraversando, ma il conduttore si è trovato a dover rispondere davanti all’irriverenza di Iodice, regalando momenti imperdibili al pubblico da casa, sempre più curioso di sapere come stanno realmente le cose tra lui e la Rodriguez. Anche nella puntata del 29 giugno Stefano è stato stuzzicato in diretta su alcuni gossip che lo riguardano: ecco cos’è successo in diretta.

Made In Sud, Stefano De Martino stuzzicato in diretta da Peppe Iodice: ecco come ha reagito il conduttore

La puntata di Made In Sud in onda il 29 giugno ha regalato, come sempre, intrattenimento e tante risate al pubblico, che sta seguendo in massa la nuova edizione dello show comico di Rai Due. Tra gli ospiti della serata, anche l’amatissimo Sal Da Vinci, che ha deliziato tutti con la sua meravigliosa voce, duettando anche con i conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta. Il presentatore, però, ha dovuto fare i conti anche con l”irriverente’ Peppe Iodice, che non ha perso occasione per stuzzicarlo nuovamente sulla sua vita privata. Nel corso del suo intervento, il comico ha rivolto una domanda molto diretta a Stefano, facendo riferimento al gossip circolato negli ultimi giorni che lo vorrebbe accanto a una conduttrice famosa: “Non voglio fare gossip, ma una domanda te la devo fare: ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Chi è questa conduttrice?”, ha chiesto Iodice. La reazione di Stefano è stata come sempre pacata: “Ma tu non devi leggere il web, queste sono fake news”, ha detto, stando chiaramente allo scherzo.

“Ho saputo che negli ospizi si parla solo di te”, ha concluso Iodice, facendo scoppiare Stefano in una fragorosa risata. Avete visto anche voi questo siparietto imperdibile?