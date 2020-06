Mara Venier torna in piedi dopo 32 giorni: “Ho il terrore!”, le immagini sui social della conduttrice non passano inosservate.

Immagini splendide, quelle apparse poco fa sul profilo social di Mara Venier. Dopo ben 32 giorni, la conduttrice veneta è tornata in piedi. Circa un mese fa, la regina di Domenica In è caduta accidentalmente dalle scale, procurandosi una frattura al piede. Un incidente che l’ha costretta immobile per tutti questi giorni: a Domenica In, la Zia Mara è apparsa con la gamba tesa e il piede ingessato. Nonostante l’imprevisto, infatti, la conduttrice ha deciso di non mollare e ha portato a termine le puntate della seguitissima trasmissione di Rai Uno. Qualche ora fa, la splendida notizia! Mara ha pubblicato un video in cui appare in piedi, con le stampelle, e ringrazia il suo ortopedico, che definisce ‘il più figo di tutti’! La Venier si mostra impaurita nel dover poggiare il piede a terra, ma la gioia è enorme quando il medico le comunica una grande novità. Guardiamo cosa è accaduto.

Mara Venier torna in piedi dopo 32 giorni: “Ho il terrore!”, il video su Instagram emoziona i followers

“Ho il terrore!“, ripete Mara Venier nelle immagini pubblicate poco fa sul suo profilo di Instagram. Dopo circa un mese dalla brutta frattura al piede, la conduttrice si mostra alzata. Ma, prima di poggiare il piede a terra, la Zia Mara non nasconde la sua paura: “Appoggio? Ho paura!”. Ma la conduttrice si lascia andare ad un sonoro ‘evvai’ quando il medico le comunica quando tornerà a camminare: “Tra una decina di giorni, dieci- quindici giorni massimo!”. La Venier esplode di gioia, date un’occhiata al video:

Immagini davvero belle, quelle che Mara ha voluto condividere con i suoi followers. Ed il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan e colleghi, tutti super felici per la splendida notizia. E tra i commenti spunta anche quello di un affezionato ‘nipote’ della zia Mara, Achille Lauro. Date un’occhiata:

Insomma, il peggio sembra essere passato per la Venier, che domenica scorsa è andata in onda con l’ultima puntata di Domenica In. Ma niente paura, l’amatissima conduttrice sarà al timone anche della prossima edizione del programma, dove ha già dichiarato chi vorrebbe come spalla: Stefano De Martino! Vi piacerebbe vederli insieme in tv? Nel frattempo, il nostro più caloroso in bocca al lupo a Mara Venier per una velocissima guarigione!