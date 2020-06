Milla Clark oggi, Vite al Limite: la donna che pesava 340 chili

Milla Clark oggi, Vite al Limite: come è diventata la paziente del Dottor Nowzaradan?

Se siete dei veri appassionati di Vite al Limite non vi sarete dimenticati di Milla Clark, una delle pazienti più particolari del programma. La donna, con un peso di circa 340 chili, si era rivolta al Dottor Nowzaradan per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica e, ovviamente, per perdere peso. Come sta oggi Milla di Vite al Limite? Diciamo che il suo percorso non è stato assolutamente facile, ma che oggi la donna ha nettamente dato una sferzata positiva alla sua vita.

La storia di Milla Clark

Abbiamo sentito la storia di Milla di Vite al Limite nella quarta stagione del programma. La donna allora aveva 47 anni ed era bloccata a letto. Il suo peso era veramente troppo e la sua obesità rischiosa per la sua salute. Non riusciva a fare niente da sola, Milla era completamente dipendente dagli altri per vivere. Ma come è diventata obesa?

Il cambiamento di milla

Anche per lei i problemi con il cibo bisogna farli risalire all’infanzia. La Clark ha raccontato alle telecamere del Dottor Nowzaradan che sua madre costringeva sia lei che i suoi fratelli a mangiare, pena punizioni severissime. Milla per aiutare la sorellina più piccola, mingherlina che non finiva mai il cibo, mangiava di nascosto anche la sua parte. Del resto, come ha ammesso, quel cibo era anche l’unica forma di calore e di amore materno che avesse mai ricevuto e quindi ne voleva sempre di più.

Come sta oggi Milla di Vite al Limite?

Milla col tempo è diventata così fortemente obesa e ha deciso finalmente di chiedere aiuto al Dottor Nowzardan. Come è diventata oggi Milla Clark di Vite al Limite? Diciamo che è irriconoscibile. Come deduciamo dai post pubblicati sui suoi profili social, la donna sta meglio e nonostante abbia perso il marito e padre dei suoi figli in un incidente d’auto non è tornata a mangiare, anzi.

Si è impegnata ancora di più per poter essere la madre che i ragazzi meritavano. Pare che Milla abbia subito 5 operazioni chirurgiche, tra rimozione della pelle, bypass gastrico e ricostruzione del ginocchio. Un viaggio lungo nel cuore di Vite al Limite insomma, ma che si è concluso per il meglio.