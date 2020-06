Paola Di Benedetto sui social ha fatto un annuncio davvero incredibile: la giovane ex vincitrice del Grande Fratello VIP fa impazzire di gioia i fan. Ecco cosa ha scritto!

Insieme formano una delle coppie più amate, divertenti e seguite nel panorama televisivo italiano: lei è diventata famosa sulle scale di Ciao Darwin, la bellissima Paola di Benedetto ha fatto innamorare tutti con la sua bellezza. Non è solo bella, la giovane ha conquistato il cuore del pubblico sia ne L’Isola dei Famosi che nella casa del Grande Fratello VIP con la sua dolcezza e la sua genuinità. L’ultima edizione del reality che si svolge nella casa di Cinecittà è stata vinta proprio da lei: la giovane ha deciso di devolvere l’intera cifra vinta in beneficenza. Federico è il suo fidanzato da anni ed è il cantante del duo Benji&Fede. I piccioncini si stanno godendo dei giorni di relax al mare: una fotografia pubblicata su Instagram dalla Di Benedetto ha fatto impazzire di gioia i fan. Diamo un’occhiata.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: l’annuncio sui social fa sognare i fan

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si stanno godendo qualche giorno di relax al mare: su Instagram sono uno spasso insieme. Il famoso cantante fa spesso scherzi alla sua dolce metà: una volta le ha fatto prendere uno spavento davvero incredibile! Insieme oltre ad essere simpatici sono davvero bellissimi ed hanno dei progetti futuri di coppia: poche ore fa la giovane vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP ne ha dato conferma, facendo impazzire di gioia i fan.

La Di Benedetto ha pubblicato nelle sue Instagram story una foto del suo fidanzato Fede ed ha scritto: “Dopo quasi due anni siamo ancora qui! E pensare che tra non molto ti dovrò sopportare ogni giorno… Ti amo s******tto” sono le parole dell’ex Madre Natura. Quella frase lascia chiaramente intendere che i due andranno a vivere insieme, o no? Quanto meno i fan questo hanno immaginato e la gioia è davvero tanta!

La coppia ha avuto un momento di crisi per colpa di un tradimento: la giovane raccontò come si sentì in quel periodo ai suoi compagni di avventura del GF VIP. “E’ stato il momento più brutto della mia vita. Non mangiavo più” furono le parole della Di Benedetto. Il forte amore li ha fatti ricongiungere ed oggi sono più forti ed uniti che mai: pronti ad una vita insieme!