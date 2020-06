Piero Angela torna a sorpresa con il suo SuperQuark: il conduttore 91enne ha lanciato l’annuncio sui social, i fan sono davvero entusiasti.

Piero Angela è stato colui che ha dato vita ad un filone documentaristico della tv italiana: il primo, negli anni ’70 si chiamava Destinazione Uomo ed a partire dal 1981 ha avuto inizio la serie ‘Quark’. In questo 2020 ‘SuperQuark’ festeggia i suoi 40 anni: il programma va in onda su Rai Uno. Negli anni tra il ’95 ed il ’97 battè anche Fiorello e questo episodio divenne un vero e proprio caso editoriale: nell’edizione 2018 inoltre è nato anche SuperQuark Musica e SuperQuark Natura. Il pubblico del documentario ideato e condotto da Piero Angela è davvero vasto. C’è una meravigliosa notizia che riguarda la trasmissione ed è stata data proprio dal conduttore 91enne: ecco di cosa si tratta.

Piero Angela torna in tv con SuperQuark: “Abbiamo avuto difficoltà”, l’annuncio a sorpresa

Attraverso il canale Twitter di SuperQuark, Piero Angela annuncia l’arrivo della nuova stagione in tv: il programma di divulgazione culturale festeggia quest’anno i suoi 40 anni! “Siamo qui nello studio di Superquark, sto registrando le puntate che andranno in onda a partire dal 15 luglio, mercoledì. Anche quest’anno le puntate saranno 7” dice il conduttore con un videomessaggio. “Vi racconto alcune cose, dietro le quinte: quest’anno sono 40 anni che facciamo Quark: abbiamo iniziato nell’80 a prepararlo” continua Piero Angela che ha raccontato ai suoi fan com’è nato il suo programma. “La prima puntata andò in onda in seconda serata, ma la seconda serata negli anni ’80 era alle 21.30. Durava 55 minuti. L’offerta televisiva era diversa” rivela il divulgatore scientifico.

“Siamo arrivati alla quarantesima edizione, qui abbiamo i nostri amici che vengono a registrare e abbiamo avuto molte difficoltà per colpa del Coronavirus. Soprattutto gli autori e i tecnici che sono andati in giro per la copertura, come ben sapete. Però ce l’abbiamo fatta, quindi appuntamento a mercoledì 15 luglio con la prima puntata della nuova edizione di “SuperQuark” ha concluso Piero Angela.