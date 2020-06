Temptation Island, anticipazione bomba: “Che bastardo!”, Antonella Elia furiosa con Pietro Delle Piane, ecco cosa è successo.

Manca sempre meno alla prima attesissima puntata di Temptation Island! La nuova edizione del docu-reality di Canale 5 partirà giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Un’edizione ‘ibrida’, come è stata definita anche dal conduttore Filippo Bisciglia: a mettersi in gioco per testare i propri sentimenti, infatti, ci saranno sia coppie famose che ‘nip’. Le coppie vip sono due, quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultima, inutile dirlo, è una delle più attese di questa edizione. La Elia è reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, dove ha mostrato di avere un bel caratterino. Cosa accadrà sull’isola delle tentazioni? Ebbene, sulle pagine social di Temptation Island è appena apparso uno spoiler della prima puntata. E indovinate chi è la protagonista del video? Proprio Antonella, particolarmente infastidita da qualcosa…Diamo un’occhiata alle immagini!

Temptation Island, anticipazione bomba: “Che bastardo!”, Antonella Elia furiosa con Pietro Delle Piane

Giovedì 2 luglio partirà la nuova edizione di Temptation Island. Una ventata di leggerezza e spensieratezza, assicura il conduttore Filippo Bisciglia, dopo mesi di sofferenza per il nostro Paese. E, a giudicare delle prime anticipazioni trapelate sul web, ne vedremo delle belle! Qualcuno dice che una coppia avrebbe già abbandonato l’isola, ma non si tratta di Antonella Elia e il suo amato Pietro! La coppia è apparsa in tv di recente: Pietro è entrato nella casa del GF Vip a trovare la Elia, una dei concorrenti della quarta edizione. Ma cosa accadrà alla coppia a Temptation Island? Ebbene, a quanto pare le scintille tra i due non tarderanno ad arrivare. Le pagine social ufficiali del reality hanno appena pubblicato un video spoiler. Date un’occhiata:

Non è stato svelato molto. Ma le frasi pronunciate dalla Elia non fanno ben sperare: “Che bastardo, oddio che fa?”, esclama la showgirl, durante la visione di un video nel famoso pinnettu. Che Pietro si sia avvicinato troppo ad una delle tentatrici? L’attesa aumenta sempre di più!

Non ci resta che attendere qualche giorno per conoscere tutte le coppie nel dettaglio, tentatori e tentatrici e scoprire tutte le novità della nuovissima edizione di Temptation Island! E voi, seguirete la prima puntata? Appuntamento giovedì sera su Canale 5 in prima serata! Filippo Bisciglia e i suoi video vi attendono!