Temptation Island anticipazioni: “Sono troppo per lei”, volano sedie nel villaggio del famoso reality di Canale 5.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Giovedì 2 luglio 2020 andrà in onda la prima attesissima puntata del docu-reality di Canale 5. A condurlo sarà sempre lui, Filippo Bisciglia, più carico che mai. Sarà un’edizione ‘ibrida’ quella che sta per iniziare: coppie famose si uniranno a coppie ‘nip’. E, a giudicare dalle prime anticipazioni trapelate sul web, ne vedremo delle belle! Qualche ora fa, sulla pagina social ufficiale della trasmissione, è apparso un video dedicato ad Antonella Elia: la concorrente è furiosa, cosa ha combinato il suo Pietro? Ma non è tutto. Poco fa, un nuovo spoiler della prima puntata. Stavolta, è Andrea il protagonista delle immagini. Il ragazzo è su tutte le furie dopo aver visto un video della sua ragazza Anna. Cosa sarà accaduto? Diamo un’occhiata alle anticipazioni.

Temptation Island anticipazioni, Andrea su tutte le furie: “Sono troppo per lei”, volano sedie nel villaggio

L’attesa sale sempre più, ma ormai manca davvero poco alla prima puntata di Temptation Island. Il reality targato Maria De Filippi dedicato alle coppie è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: i telespettatori non vedono l’ora di conoscere le nuove coppie e i nuovi intrighi dei villaggi. E, stando alle prime anticipazioni, le scintille nasceranno già nei primi giorni. Un video spoiler è appena apparso sui social della trasmissione e riguarda Andrea. Il ristoratore, 27 anni, partecipa al reality con Anna, 37 anni. A quanto pare è proprio lei ad aver fatto infuriare il suo fidanzato, che, nel video apparso sui social esclama: “Dopo tre giorni così? Sono troppo per lei!”. Cosa avrà fatto Anna? Ecco il post apparso sui social:

Come si vede dalle immagini, Andrea perde davvero le staffe, lanciando anche una sedia. Che Anna si sia avvicinata un po’ troppo ad uno dei tentatori?

Per scoprire cosa è accaduto a questa e alle altre coppie, non ci resta che attendere la prima puntata di Temptation Island. Appuntamento giovedì 2 luglio, ore 21 e 20, su Canale 5! Filippo e i suoi video sono già pronti!