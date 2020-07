Amici, amatissimo professore si fidanza: ecco chi è la fortunata

Amici, un amatissimo professore del cast si fidanza: ecco chi è la fortunata ragazza e come lo ha annunciato attraverso i suoi canali social

Queste ultime tre edizioni di Amici di Maria De Filippi ci hanno regalato un bel po’ di emozioni, innanzitutto per il periodo difficile storicamente parlando, in cui sono andate in onda. Poi anche per i vari gossip che vi sono girati intorno, soprattutto quelli di carattere rosa. Oltre alle varie storie amorose tra i concorrenti, che come ogni anno fanno sognare i fan, i gossip di tutto conto sono arrivati invece dai professori di Amici, che negli ultimi mesi hanno sfornato delle frequentazioni davvero interessanti. In primis la professoressa di danza moderna Veronica Peparini è uscita allo scoperto insieme al suo compagno ed ex allievo Andreas Muller, poi è stata la volta di Stash che nel corso della penultima puntata si è scoperto non solo essere fidanzato, ma aspettare addirittura un figlio con la compagna. Adesso invece è la volta di un altro amatissimo professore del cast, che le fan ammirano e idolatrano. Stiamo parlando del coreografo di fama mondiale Timor Steffens.

Il ballerino e coreografo ieri sera ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan, attraverso la sezione apposita del suo canale ufficiale Instagram. Tra le domande postegli, c’è proprio quella sul suo status sentimentale, a cui risponde con molta sincerità. Il ballerino ha risposto di essere molto felice al momento e anche molto innamorato per dirla tutta, taggando sotto la storia una bellissima ragazza. Era ormai già diverso tempo che si rincorrevano i rumors su una possibile relazione dell’uomo con qualcuno. Evidentemente il chiacchiericcio è divenuto troppo insistente e ha voluto mettere a tacere tutto attraverso questa instagram storie in cui si confida spassionatamente. La ragazza taggata sotto la storia è probabilmente americana, la pelle olivastra e una folta chioma riccioluta. Una bellissima ragazza che dai video sul suo profilo sembra essere anche molto simpatica. Non vi è ancora nessuna foto dei due ragazzi insieme, ma non dubitiamo che formino una bellissima coppia. Ovviamente non possiamo che attendere con ansia che i due si rivelino sul social network, ma nel frattempo vi postiamo qualche foto!

La ragazza in questione si chiama Zoey Ivory e pare essere una scrittrice e un’attrice!