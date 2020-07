Belen Rodriguez su Instagram: il messaggio nel cuore della notte

Il messaggio di Belen Rodriguez nelle storie di Instagram non passa inosservato. È per Stefano De Martino?

Belen Rodriguez sta vivendo un momento piuttosto complicato a livello emotivo. Circa un mese fa ha condiviso infatti con i suoi fan e followers una notizia a tratti sconvolgente, la nuova crisi coniugale con Stefano De Martino. Da quel momento il profilo Instagram della showgirl argentina è diventato molto più incentrato sul lavoro e, soprattutto, ricco di riflessioni, soprattutto nelle stories.

Si tratta di brevi frasi che Belen condivide con chi la segue e che, non si può escludere, forse sono anche delle frecciatine per Stefano. Una delle ultime riflessioni riguarda proprio l’amore e le parole della Rodriguez, poche e serafiche, lasciano pochi dubbi.

Il gesto di Belen Rodriguez su Instagram

Belen e Stefano stanno attraversando una nuova crisi coniugale che sembra essere più grave del previsto. I due si sono momentaneamente separati, anche se i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. La showgirl argentina sta condividendo con i suoi milioni di fan le sue emozioni, come alcune ore fa, con una storia breve e di poche parole, ma molto intensa.

Lei e De Martino si erano messi insieme nel 2019 dopo anni separati e rivedere la famiglia unita è stato molto emozionante. Purtroppo le cose non stanno andando per il meglio e il motivo per cui si è lasciata con Stefano ancora non è chiarissimo.

La showgirl comunque, alcune ore fa, intorno alle tre di notte, ha lasciato un messaggio su Instagram, un gesto che non è chiaramente passato inosservato.

Il messaggio di Belen è per Stefano?

Belen su Instagram, precisamente nelle storie, ha scritto: “L’amore è per la gente vera”. Questa volta non si è nemmeno firmata come invece fa di solito il che dà al messaggio un tono ancora più autoritario e duro.

Chiaramente non sappiamo se sia un messaggio rivolto a Stefano De Martino oppure no, ma possiamo supporre che sia così visto il periodo storico che la coppia sta vivendo. Essendo una storia sul popolare social network non possiamo vedere commenti e like, arrivano tutti in privato alla showgirl, ma ci immaginiamo che gli attestati di vicinanza e di stima nei suoi riguardi siano tantissimi.

Certo, la curiosità ci mangia vivi. Ci piacerebbe molto sapere se Stefano De Martino ha commentato in qualche modo la storia o se si sia sentito chiamato in causa.

Al di là delle supposizioni, una rottura o una separazione non è mai facile. Anzi è dolorosa, soprattutto se ci sono di mezzo figli come il piccolo Santiago che aveva già dovuto sopportare la loro lontananza in passato.