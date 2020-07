A poche settimane dalla fine de La Prova del Cuoco, spunta per Elisa Isoardi un nuovo programma televisivo: l’inaspettata indiscrezione.

La domanda che, senza alcun dubbio, ci siamo fatti in questi ultimi giorni è: cosa accadrà ad Elisa Isoardi? Dopo ben due anni di eccellente ed incredibile conduzione, La Prova del Cuoco ha clamorosamente chiuso i battenti. Ebbene si. A distanza di più di vent’anni dalla messa in onda della sua prima puntata, il famoso cooking show di Rai Uno ha dovuto dire ‘addio’ al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Ecco. Ammesso che, a quanto pare, il programma verrà sostituito dal nuovo progetto lavorativo di Antonella Clerici, cosa succederà alla bella Isoardi? A svelare ogni cosa è stato TV Blog. Tramite alcune domande e risposte condivise sul suo profilo Instagram ufficiale, il famoso portale ha lanciato una clamorosa ed inaspettata indiscrezione sulle ‘sorti’ della conduttrice valdostana. Ecco quale nuovo programma, stando a quanto si apprende, dovrebbe condurre l’ex fidanzata di Matteo Salvini.

Elisa Isoardi, nuovo programma dopo La Prova del Cuoco: di che cosa si tratta

Terminata da pochissime settimane la sua esperienza a La Prova del Cuoco, quale sarà il futuro di Elisa Isoardi? Nelle settimane precedenti, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrava che alla bellissima e bravissima conduttrice valdostana le era stata affidata la conduzione di Linea Verse. A quanto pare, però, non è affatto così. A svelare ogni cosa è stato il profilo social ufficiale di TV Blog. Tramite alcune domande e risposta, il famoso portale ha svelato ogni dettaglio sul nuovo programma che la conduttrice televisiva andrà a condurre tra pochissimi mesi.

‘Check up’, sarebbe questo il titolo del programma che, stando a quanto si apprende dal profilo Instagram ufficiale di TV Blog, è stato affidato ad Elisa Isoardi dopo la conduzione de La Prova del Cuoco. Non sappiamo di che cosa si tratti esattamente. Anche perché, fino a questo momento, non si sa ancora nulla di certo. Tuttavia, se la notizia si dovesse dimostrare vera, vi piacerebbe rivederla in tv?