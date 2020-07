Elisabetta Canalis splendida in costume leopardato: il selfie pubblicato su Instagram incanta i followers.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è senza alcun dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, la bellissima mora che, sul bancone del tg satirico più famoso della tv, era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Era il 1999 quando fu scelta come velina bruna e, da quel momento, la Canalis è entrata nel cuore dei fan per non uscirne più. Oggi, Elisabetta è una splendida mamma, della piccola Skyler Eva, nata dall’amore col Brian Perri. E con la sua amata famiglia, l’ex velina si mostra spesso anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo è seguito da ben 2,6 milioni di followers. E proprio sul suo profilo, poco fa, Elisabetta ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Un ‘buongiorno’ molto gradito dai fan: si tratta di un selfie in cui la Canalis indossa un bellissimo costume intero, dalla fantasia animalier. Un costume che mette in risalto il fisico statuario della showgirl sarda. Pioggia di likes per lei, diamo un’occhiata!

Elisabetta Canalis splendida in costume leopardato: pioggia di complimenti per il selfie pubblicato sui social

Basta poco ad Elisabetta Canalis per fare impazzire i suoi followers di Instagram. Basta, ad esempio, pubblicare uno scatto come quello apparso sul suo profilo poco fa. L’ex velina mora ha inaugurato la giornata con un selfie allo specchio che non poteva passare inosservato. La Canalis indossa un costume intero leopardato ed è più bella che mai. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisabetta non sbaglia un colpo. In pochissimo tempo, il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, tutti ricchi di complimenti per la bellissima sarda, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della meravigliosa Eli? Non ve ne pentirete!