Emma Marrone, l’importante appello: “Alziamo tutti la voce”, ecco le parole della cantante, che si è sfogata su un argomento a lei molto caro.

Emma Marrone è una delle cantanti più importanti della scena musicale italiana. Dopo un periodo non facile vissuto diversi mesi fa a causa di un delicato problema di salute, l’ex vincitrice di Amici è tornata più forte di prima, dimostrando come sempre la sua grande energia, e sta vivendo un periodo davvero positivo. Il suo ultimo disco, Fortuna, è stato un enorme successo, così come tutti i singoli che ha pubblicato in questi mesi. Ora la attende una nuova esaltante avventura come giudice di X Factor accanto a Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Un altro step importante per la carriera di Emma, che procede davvero a gonfie vele. La cantante, però, non è concentrata solo su se stessa, come ha già dimostrato tante altre volte, e poco fa ha voluto fare un appello molto importante sul suo profilo Instagram, su un tema che le sta particolarmente a cuore: ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Emma Marrone, l’importante appello social su un tema che le sta molto a cuore: “Alziamo tutti la voce”, ecco il suo sfogo

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social, che utilizza per condividere la sua vita quotidiana e il suo lavoro con i suoi tantissimi followers. Il suo profilo Instagram ne conta oltre 4 milioni e mezzo, tutti sempre molto curiosi di scoprire tutto quello che Emma fa e pensa. Lei ricambia pubblicando scatti della sua quotidianità, della sua famiglia e del suo lavoro. Poco fa, invece, la cantante ha utilizzato Instagram per fare un importante appello e annunciare la sua intervista a Vanity Fair. Emma ha ringraziato la nota rivista per averle dedicato uno spazio, e ha colto l’occasione per sensibilizzare i suoi followers su un tema che le sta particolarmente a cuore: “Alziamo tutti la voce”, ha scritto in maiuscolo Emma sotto la sua ultima foto, “I lavoratori dello spettacolo, l’incredibile famiglia che mi accompagna in ogni tour, è una catena umana che tiene in piedi la musica“, ha aggiunto Emma.

Nell’intervista a Vanity Fair, la cantante ha trattato dunque il delicato argomento della crisi dei lavoratori dello spettacolo dopo l’emergenza Coronavirus. Un tema che le sta particolarmente a cuore, come dimostra il suo intenso sfogo social.