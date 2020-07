A pochi mesi dall’inizio del GF Vip, sono spuntati i nomi delle tre opinioniste in lizza: ad affiancare Pupo sono proprio loro.

Dopo la fantastica ed incredibile edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, l’azienda Mediaset ha deciso di stravolgere completamente tutti i piani. La quinta edizione del famoso reality di Canale 5 non verrà riproposta in primavera 2021, come magari ci saremmo aspettati, bensì a settembre 2020. Ebbene si. A pochi mesi di distanza da quest’ultima edizione, vinta da Paola Di Benedetto, il direttore di ‘Chi’ sarà la colonna portante della quinta. Ecco, ma cosa si sa fino a questo momento? Beh, purtroppo ancora nulla! Nonostante ci siano diverse indiscrezioni in giro riguardante i primi concorrenti, non abbiamo ancora alcun tipo di notizia certa. A differenza, invece, degli opinionista. La prima poltrona, lo sappiamo, sarà occupata, per il secondo anno consecutivo, da Pupo. La seconda, invece? A svelare ogni cosa è stato TV Blog. In alcune recentissime Instagram Stories, il profilo social ufficiale del portale ha rivelato i nomi delle tre opinioniste che sono in lizza per prendere il posto di Wanda Nara. Ecco di chi parliamo.

GF Vip, i nomi delle tre opinioniste in lizza che potrebbero affiancare Pupo: chi sono

Ebbene si. A ‘contendersi’ il ruolo di opinionista, stando a quanto si apprende da TV Blog in queste ultimissime Instagram Stories, sembrerebbero essere: Loredana Lecciso, Giulia De Lellis ed Antonella Elia. Le ultime due donne, lo sappiamo, non sono affatto dei volti sconosciuti al famoso reality di Canale 5. Rispettivamente concorrenti della seconda e quarta edizione, l’influencer e l’ex volto di Non è la Rai sono state delle vere e proprie protagoniste indiscusse. A differenza, invece, della moglie di Al Bano. Che, come sappiamo, dopo La Fattoria, non ha partecipato a nessun altro reality. ‘In realtà, si dice che la scelta sia già stata fatta’, si legge a conclusione dell’IG Stories. A voi chi piacerebbe vedere accanto a Pupo?