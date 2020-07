Grande Fratello, un amato ex concorrente sta per diventare papà: “Lo chiameremo Riccardo”, la splendida notizia.

Gli appassionati del Grande Fratello non potranno non ricordarsi di lui. Parliamo di Nando Colelli, che abbiamo visto nell’undicesima edizione del reality più spiato della tv. Nella Casa, Nando iniziò una storia con Margherita Zanatta: i fan si appassionarono molto alle loro vicende amorose, che, però, non ebbero lieto fine. Dopo l’esperienza in tv, il romano ha cambiato radicalmente vita, dedicandosi ai film per adulti. Una parentesi importante per Nando, che, però, adesso ha nuovamente rivoluzionato la sua vita. E il motivo di questa scelta ha un nome: Sara Marcello! A Novella 2000, l’ex gieffino racconta di aver trovato il vero amore, svelando che la coppia è in attesa del primo bebè!

Grande Fratello, un amato ex concorrente sta per diventare papà: è Nando Colelli dell’edizione 11

Nando Colelli sta per diventare papà! L’ex concorrente del Grande Fratello 11 è felicemente fidanzato con Sara, che ama alla follia. A raccontarlo è stato proprio lui, in un’intervista a Novella 2000: “Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebé. Stiamo vivendo una vera e propria favola”. Una splendida notizia, quella annunciata da Nando, che rivela anche il sesso del nascituro: “Sarà un maschietto e si chiamerà Riccardo!”. Ma non è tutto. L’ex gieffino, che oggi lavora come verniciatore in settimana e cuoco nel weekend, sta pensando anche al matrimonio con la sua amata Sara: “Ci sono tutti i presupposti, non appena sarà nato Riccardo si vedrà. Credo proprio di aver trovato la persona giusta!”. E Nando è solito postare scatti in compagnia della sua Sara anche sul suo profilo Instagram. Ecco uno scatto:

E noi non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori Nando e Sara! E voi, ricordate le avventure di Nando nella casa più spiata della tv?