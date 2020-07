Ilary Blasi è stata ‘beccata’ di nascosto: la conduttrice romana è stata immortalata su Instagram proprio così, ecco tutti i dettagli.

Ammettiamolo senza troppi giri di parole: il successo di Ilary Blasi è, senza alcun dubbio, dovuto anche questo. Nonostante sia un’apprezzatissima e bravissima conduttrice televisiva, la giovanissima moglie di Francesco Totti decanta di un successo social davvero clamoroso soprattutto perché, come raccontato in diversi nostri articoli, non perde mai occasione di potersi mostrare in tutta la sua semplicità e spontaneità. Lo abbiamo visto qualche settimana fa. Quando, ad esempio, la romana ha deciso di immortalarsi in tutta la sua bellezza ‘acqua e sapone’. E lo abbiamo potuto constatare nuovamente qualche ora fa. Con una mozzafiato foto in bianco e nero, la bellissima Blasi ha mostrato uno scatto in cui è stata beccata completamente di nascosto. ‘Scatti rubati’, ha scritto la simpaticissima Ilary a corredo del post in questione. Ecco, ma sapete come è stata immortalata? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ilary Blasi beccata di nascosto: sapete come è stata immortalata?

Più che attiva sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori tutto quello che le accade. Ed, ovviamente, renderli parte integrante della sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, in occasione del quattordicesimo anno di matrimonio con Francesco Totti, l’ex letterina di Passaparola ha voluto mostrare la loro prima foto insieme. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Non sappiamo esattamente dove sia, la giovanissima conduttrice. Fatto sta che, con questo incantevole scatto in bianco e nero, Ilary è stata ‘beccata’ completamente di nascosto. Ce lo fa chiaramente capire la didascalia che l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha scritto a corredo della foto. ‘Scatti rubati’, ha scritto la romana. Ma siete curiosi di sapere come è stata immortalata nello specifico? Diamoci uno sguardo insieme.

Completamente in una foto bianco e nero, Ilary Blasi è stata beccata di nascosto e, soprattutto, completamente immersa nei suoi pensieri. È proprio così che, come dicevamo precedentemente, è stata immortalata la conduttrice televisiva.

Cosa bolle in pentola?

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Ilary Blasi sarà al timone de L’Isola dei Famosi. Dopo l’addio al Grande Fratello Vip, la conduttrice romana si appropinqua a condurre un altro importante reality di Canale 5. Ma sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite qui.

‘Work’, scrive Ilary Blasi. Non sappiamo di che cosa si tratti esattamente. Al momento, la conduttrice romana non ha svelato nulla in particolare. A quanto pare, però, ci saranno delle grosse novità in arrivo.

