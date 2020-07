Martina Fusco incanta i follower con una splendida foto su Instagram: via l’intimo e sguardo seducente per l’influencer del momento

Vi abbiamo ampiamente parlato di questa bellissima Influencer che ormai da mesi fa impazzire il web con le sue sue sue super foto. Solo qualche mese fa l’avevamo raggiunta telefonicamente per poter parlare con lei del suo lavoro e delle sue esperienze televisive, tra cui quella di ‘Ciao Darwin’. Martina è una ragazza giovane, bellissima e molto divertente e quasi sicuramente ricorderete la sua celebre frase durante il programma di Paolo Bonolis, ‘Ciao Darwin’, che ormai è stata trasformata in un meme a tutti gli effetti: “Meglio bassa con un cu*o alto, che alta con un cu*o basso”. Le risate e i fischi scatenati dall’influencer in quel momento furono assordanti. Adesso che la sua fama è cresciuta ancor di più la ragazza continua a postare foto sul suo canale ufficiale instagram, che non passano certo inosservate…

Martina Fusco incanta i follower: via l’intimo e sguardo seducente

Per chiunque la segua su Instagram sa bene che la ragazza non ha alcun problema nel mostrarsi senza gli abiti o coperta a malapena da qualche velo. C’è da dire che la sua bellezza è davvero strabiliante e probabilmente lei ne è più che consapevole. I like e i commenti che i followers le dedicano sotto i post che pubblica, dimostrano quanto anche gli altri apprezzino le sue curve. Nella foto pubblicata poco fa la ragazza appare senza biancheria intima. In particolare la ragazza non indossa il reggiseno e si copre con le mani. Lo scatto in bianco e nero fa impazzire i followers che ovviamente si scatenano con like e commenti sotto il post. Oltre a questo a donarle ancor più fascino è certamente il viso truccato pochissimo e lo sguardo super seducente.

Magrissima con un fisico prosperoso la bella Martina Fusco seduce tutti soprattutto con lo sguardo. Se non lo aveste già fatto, vi consigliamo di leggere tutta l’intervista che abbiamo riservato alla simpaticissima Martina Fusco. Per leggere l’intervista integrale potete cliccare al LINK QUI. Non ci resta che aspettare per vedere qualche nuova perla della ragazza sul suo account instagram.