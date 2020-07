Netflix, ‘Sotto il sole di Riccione’ ora disponibile: trama e cast completo

La trama è ambientata durante una torrida e soleggiata estate sulla splendida riviera romagnola. Il racconto si basa sulle vicissitudini amorose e relazionali di un gruppo di giovani ragazzi che decidono di trascorrere a Riccione le loro vacanze. Ovviamente ci si aspetta che questo film ci faccia fare un tuffo nella vita degli adolescenti tra primi amori e litigi, lasciando dietro di sé esperienze impostanti ma anche molta malinconia. La sceneggiatura di ‘Sotto il sole di Riccione’ è stata scritta e curata da un esperto assoluto di questo tipo di commedia, Enrico Vanzina. Vanzina è stato autore anche dell’imprescindibile ‘Sapore di mare’ nel lontano 1983. Ad affiancarlo in questa sua ultima opera, ci sono altri due esperti del settore, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, mentre la regia è stata affidata a YouNuts, un duo formato dai giovani videomaker Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. I due ragazzi si sono fatti notare per la loro bravura grazie ai videoclip che hanno girato per cantanti di fama internazionale come Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Marco Mengoni, Coez e Salmo. ‘Sotto il sole di Riccione’ rappresenta però il loro esordio in un lungometraggio. Il film è stato girato nell’autunno del 2019, prima che scoppiasse la pandemia e ha una durata di circa 1 ora e 42 minuti.