Naike Rivelli e Ornella Muti contro Barbara D’Urso: mamma e figlia si scagliano contro la conduttrice dopo la denuncia per diffamazione sporta dalla conduttrice. Ecco cosa succede.

E’ scontro aperto tra Barbara D’Urso e Naike Rivelli. La conduttrice Mediaset ha denunciato per diffamazione la figlia di Ornella Muti per un post pubblicato sui social: Naike un anno fa rendeva note alcune voci di corridoio riguardo la vita sentimentale di Barbara D’Urso. In una Instagram story caricata nel 2019, la figlia di Ornella Muti diceva: “Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset” rivolgendosi proprio alla conduttrice. Per questo motivo la D’Urso avrebbe sporto denuncia. Naike Rivelli e la mamma hanno così deciso di registrare un video in cui raccontano la loro versione dei fatti.

Ornella Muti contro Barbara D’Urso: “Non posso credere che tu abbia denunciato mia figlia”

Nel filmato pubblicato sul profilo di Naike Rivelli ci sono mamma e figlia che si recano in caserma dei carabinieri. Perchè? “Chiediamolo alla signora Barbara D’Urso” svela Naike. “I figli non si toccano, siccome Barbara ti sta toccando, io vengo a proteggerti. Vero Barbara? Tu lo sai cosa vuol dire: i figli non si toccano. Poi una mamma che denuncia? Una mamma amica che denuncia i figli” sono le parole di Ornella Muti. A quel punto la figlia interviene: “Forse non siete così amiche come dice“.

“Guai chi le tocca i figli, poi lei tocca i miei. E poi un’amica. E poi credo che dopo tutto quello che fa lei, che uno non possa parlare di lei mi sembra un po’…Lei parla di tutti e di tutto. Lei parla e poi, per carità, magari correggono. Però ogni tanto tirano fuori delle cose orribili. Non so, forse ha tante denunce anche lei. Però mettersi a fare denunce lo trovo un po’ triste” sono le parole di Ornella Muti. La figlia Naike, sempre nel video, svela che vorrebbe ‘che Barbara D’Urso la lasciasse in pace‘. “Un tempo mi chiamava per venire a fare l’opinionista, e adesso mi denuncia. Anch’io ho un’opinione. Non è che l’opinionista la puoi fare solo nel salotto di Mediaset” racconta Naike.

L’attrice molto famosa in Italia non può credere al fatto che Barbara D’Urso abbia denunciato sua figlia: “Non ci posso credere. Non posso credere che tu abbia fatto una cosa così a Naike“. “Un’amica non le fa queste cose” conclude la figlia.