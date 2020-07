Palinsesti Rai: Fabio Fazio e Caterina Balivo a rischio?

Nella nuova stagione televisiva Rai dovremo dire addio ad alcuni volti noti come Caterina Balivo e Fabio Fazio? Tutti i rumors sul palinsesto Rai da settembre.

La Rai ancora non ha svelato i palinsesti della prossima stagione televisiva. Per via dell’emergenza Covid-19 i lavori sui programmi tv che caratterizzeranno l’anno prossimo sono andati un po’ a rilento. Eppure, ora che manca poco, ci sono già dei rumorsi in merito a pesanti “perdite” all’interno della squadra Rai. Il 16 luglio sapremo la verità, ma come riporta DavideMaggio.it, alcuni rumors sono piuttosto preoccupanti e pare che i nomi in bilico siano molti e soprattutto di grande spicco come Fabio Fazio e Caterina Balivo.

Le novità del palinsesto Rai: torna Antonella Clerici

Come riporta Gossip e Tv, sembra ormai certa la chiusura definitiva de La Prova del Cuoco dopo 20 anni di messa in onda. Addio quindi alla Isoardi che vedrà la sua fascia oraria nuovamente nelle mani di Antonella Clerici, con una trasmissione tutta nuova, ma sempre incentrata sulla cucina.

Caterina Balivo e Fabio Fazio a rischio?

I nomi che però sembrano “spaventare” di più il pubblico a casa sono quelli di Fabio Fazio e Caterina Balivo. Quest’ultima ha chiuso infatti il suo percorso con Vieni da Me e pare che sia ancora in attesa di una proposta valida e che possa sostituire il suo programma storico. Non è però escluso che, nel mentre, ascolti anche delle proposte dalla concorrenza.

Per quanto riguarda Fabio Fazio, sempre secondo quanto riporta Gossip e TV, la situazione è molto particolare. Sembra che il conduttore abbia dichiarato di essere stanco degli attacchi riguardanti il suo stipendio e forse questa volta, non è escluso un addio alla Rai. Tuttavia, su Instagram, il conduttore ha parlato di un rientro in redazione dopo il lockdown, quindi potrebbe essere che le voci sul suo addio siano solo rumors infondati. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, ma non si può escludere niente fino al 16 luglio, quando la Rai presenterà i palinsesti ufficiali. Insomma, la nuova stagione televisiva di Mamma Rai potrebbe essere completamente rivoluzionata.

Mara Venier, Milly Carlucci e Paola Perego salde in Rai

Anche per quanto riguarda Lorella Cuccarini, ci sono dei dubbi sulla sua permanenza in Rai. Potrebbe infatti essere che la conduttrice passi a La7 che la sta corteggiando ormai da diverso tempo.

Il caso Paola Perego invece sembra essere l’unica conferma certa nel nuovo palinsesto. Con lei anche Milly Carlucci con Ballando con le Stelle e Mara Venier, ormai mattatrice della domenica pomeriggio con Domenica In.