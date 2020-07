Sonia Bruganelli, “non vi dico l’ansia”: il video della moglie di Paolo Bonolis scatena una vera e propria bufera su Instagram, lei risponde alle critiche.

Sonia Bruganelli è nota al grande pubblico per essere la moglie di Paolo Bonolis, oltre che per il suo lavoro di imprenditrice. Il conduttore, che ha alle spalle il matrimonio con Diane Zoeller dalla quale ha avuto due figli, è sposato con Sonia dal 2002 e la coppia ha 3 figli: Silvia, Davide e Adele. La Bruganelli è sempre molto presente e attiva sui social e aggiorna costantemente il suo profilo Instagram, che conta oltre 500mila followers, a differenza di suo marito, che si è sempre dichiarato invece poco incline all’utilizzo dei social. Sonia pubblica quasi quotidianamente video e foto su Instagram, mostrando la sua vita di tutti i giorni e alcuni momenti di lavoro. Spesso è finita nel mirino delle critiche, perché molti la considerano poco umile. Lei, però, ha più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua e ha sempre risposto per le rime a chi la critica. Proprio come è successo con uno degli ultimi video che ha pubblicato sul suo profilo, che ha scatenato una vera e propria bufera tra i commenti: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Sonia Bruganelli, il video pubblicato su Instagram scatena la bufera: “Non vi dico l’ansia”

Sonia Bruganelli è solita pubblicare video e foto su Instagram per condividere con i suoi follower diversi momenti del suo quotidiano. In questi giorni la moglie di Bonolis si trova in vacanza con la famiglia e in uno dei suoi recenti post ha raccontato una ‘disavventura’ capitata col gatto. L’imprenditrice ha spiegato di aver trascorso una giornata non molto tranquilla perché il suo gatto si era perso da due giorni e lei non riusciva a trovarlo: “Non vi dico l’ansia”, ha spiegato Sonia, aggiungendo che il suo gatto non ne vuole proprio sapere di rimanere in casa e che gli piace invece girare nella grande villa in cui si trovano.

Il video ha scatenato una vera e propria bufera tra i commenti, perché molti hanno trovato le parole di Sonia troppo poco umili, ritenendo fuori luogo il suo sottolineare la grandezza della villa in cui si trova e il fatto di aver avuto l’ansia per il gatto. Non sono mancati commenti molto negativi, ai quali però l’imprenditrice ha risposto, come sempre, senza peli sulla lingua.

I botta e risposta tra Sonia e i suoi followers sono davvero senza freni. L’imprenditrice non ci sta affatto a farsi dare dell’altezzosa o della bugiarda e risponde per le rime. Voi da che parte state?