Stash e Giulia Belmonte, le immagini dell’ecografia su Instagram sono davvero dolcissime: ‘La potenza dell’amore’, quanta emozione.

Stash diventa papà! Ebbene si. Il simpaticissimo professore di canto, nonché ex concorrente e vincitore di Amici, diventerà genitore di uno splendido bebè. A rivelare ogni cosa, come raccontato in un nostro articolo, è stata Maria De Filippi. Che, nel corso dell’ultima puntata di Amici Speciali ha voluto raccontare, in diretta televisiva, questo ‘piccolo segreto’ del giovane Fiordispino. Da quel momento preciso, sia il cantante campano che la sua compagna Giulia Belmonte non perdono occasione di poter allietare i loro sostenitori con emozionanti scatti fotografici e non solo. Pochissime ore fa, ad esempio, la giovane conduttrice sportiva ha voluto mostrare delle immagini davvero dolcissime che la ritraggono durante un’ecografia di controllo.

Stash e Giulia Belmonte, le immagini su Instagram dell’ecografia: quanta dolcezza

Dopo la confessione inedita di Stash di diverse settimane fa, la giovane coppia è ritornata a stupire tutti i loro sostenitori. Pochissime ore fa, infatti, Giulia Belmonte ha voluto condividere con tutti i suoi sostenitori un momento davvero magico. Seppure sul suo canale social ufficiale sia molto riservata e sia solita condividere scatti fotografici che la ritraggono durante le sue giornate quotidiane o a lavoro, la conduttrice sportiva non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di questa gioia davvero inspiegabile. Come dicevamo precedentemente, la giovanissima Giulia si è sottoposta ad un‘ecografia di controllo. ed ha voluto condividere, quindi, con i suoi fan delle immagini davvero dolcissime. Stesa su un lettino con il volto rivolto verso lo schermo e la mano tesa verso Stash, il breve filmato condiviso sul profilo Instagram della modella è davvero splendido. Anche perché, parliamoci chiaro, rappresenta alla grande l’immensità e la potenza dell’amore e, soprattutto, del loro amore.

‘La potenza dell’amore’, scrive Giulia Belmonte a corredo di questo brevissimo ed emozionante video che la ritrae mentre, mano nella mano con Stash, si sottopone ad una ecografia di controllo. Un filmato davvero dolcissimo, quindi. Che, com’è giusto che sia, ha riempito di gioia tutti i suoi sostenitori.