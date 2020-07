Tara Gabrieletto annuncia la crisi con il marito Cristian Galella con un video su Instagram: piovono critiche per un dettaglio, la sua replica non tarda ad arrivare.

Tara Gabrieletto e Cristian Galella formano una delle coppie più longeve tra quelle nate a Uomini e Donne. I due si sono fidanzati nel 2009, quando Cristian, allora sul trono del dating show, scelse la bella vicentina tra le sue corteggiatrici. Dopo il fidanzamento e la convivenza, è arrivato poi anche il matrimonio per la splendida coppia, che ha pronunciato il fatidico sì nel 2016. Oggi, a quasi 4 anni da quel meraviglioso giorno, le cose non sembrano più andare a gonfie vele per i due, che hanno annunciato di stare vivendo un periodo difficile. E’ stata Tara a chiarire la situazione con alcune storie Instagram pubblicate due giorni fa. L’ex corteggiatrice ha spiegato che lei e suo marito non stanno vivendo un bel momento, ma che lei preferisce per ora tenere i dettagli per sé, almeno finché le cose non saranno più chiare anche per loro. Oggi Tara ha pubblicato dei nuovi video sul suo profilo Instagram per rispondere alle critiche che ha ricevuto in queste ore per un particolare dettaglio del suo video: ecco le sue dure parole.

Tara Gabrieletto annuncia la crisi con Cristian in un video: criticata per un particolare dettaglio, replica così

Due giorni fa Tara Gabrieletto ha annunciato di stare vivendo un momento di crisi con suo marito Cristian Galella. I due sono sposati da poco meno di 4 anni e stanno insieme da 11. Il loro rapporto, però, ora sembra vacillare. La notizia ha scosso i tantissimi fan della coppia, che hanno chiesto delucidazioni ai due. Tara, però, ha ribadito la sua riservatezza sulle questioni strettamente private e ha aggiunto che dirà qualche dettaglio in più quando la situazione sarà più chiara anche per lei. Dopo il suo video, però, l’ex corteggiatrice ha ricevuto molte critiche, probabilmente in direct, per un dettaglio che non è passato inosservato. Stiamo parlando delle sue labbra, che nei video da lei pubblicati apparivano particolarmente ‘gonfie’. Dopo aver ricevuto numerosi messaggi, Tara ha deciso di replicare pubblicamente alle accuse di aver esagerato con i ritocchi, pubblicando delle nuove storie Instagram molto dure: “Certo che avete fantasia nello scrivere, ho il vomito”, ha esordito, aggiungendo poi che le sue labbra sembravano gonfie semplicemente a causa del filtro di Instagram: “Vedete, ora sono normali. Bastava collegare i due criceti che avete nel cervello”.

Le parole dell’ex corteggiatrice sono dure e inequivocabili e hanno messo a tacere subito le pesanti critiche. Avete sentito anche voi?