Temptation Island, svelato il primo video choc per Annamaria: su Instagram spunta un commento davvero inaspettato, di che cosa si tratta.

Mancano pochissime ore e, finalmente, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. A distanza di un anno, il reality dedicato alle coppie di Canale 5 è pronto a farci compagnia in queste calde serate di inizio estate. Era l’evento tanto atteso, lo sappiamo. Eppure, sembrerebbe che il primo appuntamento non deluderà affatto le aspettative dei suoi adorati sostenitori. Come facciamo a saperlo? Beh, la risposta è davvero semplice! Sul canale Instagram ufficiale del programma, in questi ultimi giorni, sono stati svelati piccoli spoiler che ci hanno fatto seriamente pensare che la puntata di domani sarà praticamente imperdibile. In alcuni nostri recentissimi articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di Antonella Elia, di Andrea, ma anche di Annamaria. Pochissime ore fa, il popolo social è stato deliziato con un primo video per la napoletana davvero choc. Ecco, ma sapete chi ha commentato questa anticipazione? Non lo immaginereste mai!

Temptation Island, il commento inaspettato al primo video per Annamaria

A distanza di pochissime ore dalla prima puntata di Temptation Island, il profilo Instagram ufficiale del programma si è dilettato a condividere delle piccole anticipazioni. O con momenti che riguardano la vita all’interno del villaggio o con dei falò letteralmente infuocati saranno siamo certi che la prima puntata del reality di Canale 5 ci regalerà dei momenti davvero incredibili. Anche perché, parliamoci chiaro, le anticipazioni svelate su Instagram sono davvero succulente. A proposito di questo, sapete che sotto uno degli ultimi video condivisi è spuntato un commento inaspettato? Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, è stata mostrata la reazione di Annamaria ad un video del suo fidanzato Antonio. Non sappiamo cosa abbia visto esattamente la napoletana, fatto sta che le sue parole sono molto chiare. ‘Gli viene molto presto la libidine’, dice Annamaria. Immediata è stata la reazione di sostenitori del programma. Tra i numerosi commenti spuntati a corredo del breve filmato, ne è spuntato uno davvero ‘interessante’. Ecco di che cosa parliamo.

Ebbene si. A distanza di quasi un anno dalla sua partecipazione in compagnia del suo fidanzato dell’epoca, Nathaly Caldonazzo non ha potuto fare a meno di esprimere il suo commento. ‘Ne so qualcosa’, scrive l’attrice per commentare le parole di Annamaria al video del suo fidanzato Antonio. La domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa avrà mai visto la giovane napoletana? Al momento, come dicevamo precedentemente, non ne sappiamo nulla. Non ci resta, perciò, che seguire il primo appuntamento di domani.