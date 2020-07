Temptation Island, uno dei fidanzati si scatena: “Ma che c** me ne f**”

Temptation Island, uno dei fidanzati si scatena con le tentatrici: “Ma che c** me ne f**”, tutte le anticipazioni di cos’è accaduto nella notte

Ormai mancano pochissimi giorni all’inizio di uno dei programmi più attesi e chiacchierati del l’estate, cioè Temptation Island. Il programma che ormai da anni tiene banco nella nostre nostre case, tutte le estati, ci ha tenuto compagnia, ci ha fatto emozionare, arrabbiare, dispiacere e talvolta anche commuovere… Ormai moltissimi sono gli appassionati che aspettano di vedere sul piccolo schermo proprio questo programma che porta tutti alla scoperta di nuove emozioni. Sono tantissime infatti quelle persone che riescono rispecchiarsi nelle vicende che vediamo susseguirsi sul piccolo schermo nel corso delle settimane. Ogni coppia porta alla luce problematiche, preoccupazioni e perplessità che ognuno di noi almeno una volta si è trovato a dover affrontare nella propria vita. Le coppie di quest’anno si prospettano essere davvero molto varie e siamo certi ci riserveranno delle belle sorprese, basti pensare che sono già tantissime le indiscrezioni che stanno venendo fuori. Le sei coppie che ormai da diversi giorni stanno vivendo la loro avventura all’interno del villaggio delle emozioni sono: Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro e Antonella Elia e Pietro delle Piane.

Tra le coppie di cui vogliamo parlarvi oggi c’è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Manila Nazzaro è stata una nota soubrette, che nel corso degli anni si è fatta notare per la sua bellezza e per il suo grande talento a teatro. Oltre alla conduzione di programmi tv alterna anche gli impegni teatrali. E’ stata sposata per diversi anni con l’ex calciatore Francesco Cozza, con cui ha avuto due splendidi figli. Dopo la fine del suo matrimonio avvenuto nel 2017 la donna ha iniziato a frequentare un altro ex calciatore, Francesco Amoruso. I due hanno deciso di andare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Pare proprio però che l’ex calciatore non abbia perso tempo e a breve arriverà un bel filmato alla Nazzaro. L’uomo appare in compagnia delle single all’interno del villaggio dei fidanzati e tra una musica caraibica e l’altra gli scappa un sonoro: “Ma che c*** me ne f***“. Per chi non avesse capito l’espressione napoletana, il calciatore ha voluto dire: “Ma cosa cavolo me ne frega”.

Non sappiamo dirvi a cosa sia riferito, ma certamente non piacerà affatto il suo atteggiamento alla Nazzaro. L’uomo appare abbastanza scatenato e dalle sue espressioni colorite pare proprio noncurante della presenza della compagna a soli pochi metri nell’altro villaggio.