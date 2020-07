Uomini e Donne, Giovanni e Veronica continuano a frequentarsi? Arriva la risposta del cavaliere.

Questa stagione di Uomini e Donne si è conclusa da circa un mese, ma i telespettatori sono già ansiosi di sapere cosa accadrà nelle nuove puntate della trasmissione. Che, come sempre, riprenderà a settembre dopo la sosta estiva. Tra le frequentazioni più chiacchierate degli ultimi mesi, oltre a quella tra Gemma e il giovane Nicola Vivarelli ,c’è quella tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. I due protagonisti del Trono Over si sono conosciuti proprio all’interno della trasmissione della De Filippi. Un percorso fatto di alti e bassi, al termine del quale il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio da solo. Ma la bella Veronica non ha mollato, decidendo di provare a convincere Giovanni a fidarsi di lei anche dopo la fine del programma. Ma cosa è accaduto alla ‘coppia’ in queste ultime settimane? Ad aggiornarci sulla situazione ci ha pensato proprio Giovanni, intervistato da Uomini e Donne Magazine. Ecco cosa ha svelato.

Uomini e Donne, Giovanni e Veronica: come prosegue la loro conoscenza?

Giovanni e Veronica si stanno ancora frequentando o la loro conoscenza si è interrotta insieme alle riprese di Uomini e Donne? È una domanda che in molti, tra i telespettatori, si saranno posti. Ebbene, a rispondere è stato proprio il bel cavaliere, che al magazine ufficiale della trasmissione ha raccontato come procedono le cose tra loro. Come abbiamo accennato, Giovanni aveva deciso di lasciare il programma da solo, ma Veronica ha deciso provare a portare avanti la conoscenza. “Ci siamo visti più volte dopo che abbiamo lasciato lo studio. Di recente lei è venuta da me perché dovevamo chiarire delle cose. Io in realtà non volevo vederla, ma lei ha deciso di prendere la macchina per venire a trovarmi e mi ha fatto una sorpresa”, racconta Giovanni. Il cavaliere spiega di essersi trovato bene nei giorni trascorsi con lei, ma aggiunge di avere un carattere molto particolare e di avere difficoltà ad aprire il suo cuore. Ma nonostante le incomprensioni, pare che tra i due le cose stiano migliorando: “La scorsa settimana qualcosa è cambiato, abbiamo fatto dei passi in avanti. Ci siamo rivisti, siamo riusciti a chiarire diverse cose e io lo scorso weekend sono stato da lei a Roma.”

Insomma, pare proprio che la bella Ursida stia riacquistando la fiducia del cavaliere. E voi, cosa pensate della coppia? Vi piacerebbe se tra Veronica e Giovanni nascesse una storia d’amore?