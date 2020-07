Vasco Rossi, le frasi più belle delle sue canzoni in concerto

Le frasi delle canzoni di Vasco più famose e belle da cantare a casa e durante i suoi concerti.

Questa sera Vasco Rossi sarà il grande protagonista della notte con La Tempesta Perfetta. Una serata evento è in programma proprio per oggi, 1 luglio 2020 su Rai 1, atta a celebrare quello che è stato il successo incredibile e storico del concerto al Modena Park. Il rocker di Zocca è pronto. Le canzoni di Vasco del resto hanno segnato intere generazioni ed è uno dei pochi cantanti e cantautori che hanno saputo cavalcare l’onda del tempo senza fermarsi mai. Ogni anno una canzone nuova, delle parole speciali che colpivano sempre nel punto giusto.

Le frasi delle canzoni di Vasco più belle

Ma quali sono le frasi delle canzoni di Vasco più famose? O meglio, i veri fan del cantante sapranno tutti brani a memoria, ma alcune strofe più di altre sono entrate nella mente di tutti. Anche di chi non è fan. Il testo di Albachiara, per fare un esempio, oppure le frasi di Vivere e Siamo Solo Noi, le conosciamo tutte. Inutile nascondersi dietro a un dito o professare un odio recondito nei suoi riguardi. Anche se Vasco non fosse il vostro cantante preferito poco importa. Le frasi più celebri delle sue canzoni sono talmente famose e conosciute che è difficile non conoscerle e non canticchiarle quando le sentiamo.

Vasco Rossi: le canzoni e le parole più emozionanti

In vista allora del concerto evento in televisione di Vasco Rossi questa sera su Rai 1 facciamo un rapido ripasso dei brani più belli e delle frasi più significative delle canzoni di Vasco.

Se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno.

Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi.

E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po’ troppo sinceri, si vede quello pensi, quello che sogni.

E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore.

Sally cammina per la strada senza guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra

E la vita continua anche senza di noi, che siamo lontani ormai.

Ricordo il tuo nome perfettamente, ce l’ho stampato in testa fin da quando t’ho veduto, l’amavo già da prima, prima ancora d’averti conosciuto.

La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia.

Siamo solo noi, generazione di sconvolti che non han più santi né eroi.

Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai.

La canzone “vivere” di vasco rossi