Vasco Rossi Modena Park, la scaletta de “La tempesta perfetta”

Su Rai Uno, a tre anni di distanza, viene riproposto il concerto di Vasco Rossi “La tempesta perfetta Modena Park”: ecco la scaletta

Vasco Rossi è un lungo capitolo della storia della musica italiana. Blasco, com’è soprannominato, è considerato il miglior rocker del nostro paese, uno dei migliori al mondo. La rivista Rolling Stone l’ha inserito tra i cinque migliori artisti italiani di sempre e la stessa rivista ha menzionato l’album Bollicine come uno dei migliori mai esistiti. Vasco, inoltre, è il primo artista italiano per numero di copie vendute del decennio che va dal 2010 al 2019. In special modo, con gli album “Vivere o niente” e “Sono Innocente“, il rocker si è conquistato il primo posto nella classifica degli album più venduti rispettivamente del 2011 e del 2014. “Vivere o niente“, in un solo anno, ha venduto oltre 450 000 copie ed ha conquistato sei dischi di platino. Nella sua carriera si è esibito in circa 800 concerti e detiene il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, nel 2017 al Modena Park. Tutto è iniziato da lì, da Modena, con la vittoria del concorso canoro de L’usignolo d’oro e l’inizio della carriera da disc jockey. Il concerto al Parco Ferrari di Modena è, come lo ha definito l’artista stesso, “la tempesta rocker perfetta”.

Vasco Rossi, la scaletta de “La tempesta perfetta Modena Park”

A distanza di tre anni dall’enorme successo ottenuto al Parco Ferrari di Modena, con il quale Blasco ha conseguito il record mondiale di spettatori paganti in un singolo concerto, la Rai ha deciso di riproporre il documentario che racconta quell’evento con immagini e video inediti, con le voci dei fan e di alcune personalità dello spettacolo, tra i quali Luca Zingaretti, Anna Foglietta, Laura Pausini, Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Isabella Ferrari. La voce narrante del documentario è Vinicio Marchioni, che è stato anche co-protagonista del video “Un mondo migliore“. Il documentario contiene anche un’intervista inedita a Vasco, nella quale dichiara: “Doveva andare tutto bene quella sera lì, il primo luglio, dovevo anche essere pronto a cantare per oltre 3 ore e mezza. La tempesta perfetta è quando tutti gli elementi si combinano insieme in modo straordinario, perché sia una cosa irripetibile. La tempesta rock perfetta è stata Modena Park”. Il documentario andrà in onda questa sera su Rai Uno a partire dalle 20:35 e sarà a cura di Giorgio Verdelli per la regia di Pepsy Romanoff, che ha diretto molti dei video dell’artista. Nell’introduzione speciale, Verdelli dichiara: “In questo momento sospeso, dopo una tremenda pandemia che ha messo in discussione tutte le nostre certezze, rivivere un evento assoluto, come la tempesta perfetta di Modena Park, ci fa sperare che quello che verrà sarà un mondo migliore”.

La scaletta