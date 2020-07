Whatsapp anticipa quattro nuove funzioni che arriveranno nei prossimi giorni: gli utenti sono entusiasti, le videochiamate si estendono a più di quattro persone!

E’ l’applicazione più usata al giorno d’oggi per la messaggistica istantanea: Whatsapp è l’app nata nel 2009 ed oggi è la più famosa ed utilizzata al mondo. E’ gratis e la principale funzionalità è quella di scambiare in modo istantaneo messaggi, immagini e video e permette anche di chiamare o videochiamare, il tutto sfruttando la connessione dati. Con gli anni ha subito diverse modifiche: sono state introdotte nuove funzioni ed ha superato la soglia del miliardo di utenti! Numeri davvero incredibili per ‘Whatsapp’: sapete che stanno per arrivare delle novità? Tramite Twitter ha fatto sapere che sono in arrivo nuove funzioni. Ecco di che si tratta.

Whatsapp, novità in arrivo: quattro nuove funzioni, in una c’entrano le videochiamate

E’ l’app per eccellenza della messaggistica e della condivisione di contenuti: è molto sicura come applicazione e protegge la privacy dei suoi utenti. Ha introdotto ultimamente la crittografia end-to-end, ovvero una crittografia che assicura gli utenti che solo mittente e ricevente possono leggere o ascoltare cosa viene detto all’interno della chat. Sapete che stanno per arrivare nuove funzioni?

Su Twitter, Whatsapp scrive: “Avviso nuova funzione! Stiamo rendendo disponibile Dark Mode su desktop, miglioramenti per le videochiamate di gruppo, Status in KaiOS – e in arrivo tra qualche settimana, adesivi animati e codici QR”.

New feature alert! We are rolling out Dark Mode on desktop, improvements to group video calls, Status in KaiOS – and coming in a few weeks, Animated Stickers and QR codes. pic.twitter.com/wflA9WO0wJ — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 1, 2020

Nel video pubblicato si vedono alcuni adesivi animati: chi fa presente un ritardo, chi corre. Divertente! Inoltre viene mostrato il codice QR per aggiungere un amico in maniera automatica. La novità ancora più incredibile è che le videochiamate si potranno fare in più di 4 persone! Nel video pubblicato su Twitter si vede infatti che l’incontro video si estende ad 8 persone! Lo sfondo di Whatsapp web inoltre diventerà nero: sono queste le quattro meravigliose novità dell’app! Niente male direi!