Temptation Island, Alessandro è uno dei protagonisti con la sua compagna Sofia: ecco cosa occorre sapere su di lui nel minimo dettaglio.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Temptation Island. Tra pochissime ore fa, infatti, andrà in onda la primissima puntata del famoso e seguitissimo reality delle coppie di Canale 5. È proprio per questo motivo che ciascuno di noi vuole sapere qualche informazione su tutti i protagonisti di questa nuova stagione. Eccovi accontentati! Pochissime ore fa, il profilo social ufficiale del programma ha condiviso nuovi ed importanti dettagli sulle vite di ciascun concorrente. Recentemente, vi abbiamo parlato di Annamaria ed Antonio, adesso è il ‘turno’, invece, di Sofia ed Alessandro. Ecco. Appurato che la giovane trentenne ha un divorzio alle spalle ed è mamma di due splendidi bambini, cosa sappiamo del suo compagno? Siete proprio curiosi di scoprire ogni minima cosa su di lui? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Chi è Alessandro di Temptation Island: età e lavoro

A prendere parte al famoso e seguitissimo programma di Canale 5 mirato a mettere alla prova i sentimenti delle sei coppie in gioco, vi è anche Alessandro. In compagnia della sua fidanzata Sofia, il giovane perugino ha deciso di approdare sull’isola delle tentazioni di Temptation Island per cercare di capire se il rapporto con la sua compagna, dopo un tradimento di lei, può andare avanti oppure no. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa succederà tra i due, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Stando a quanto si apprende da uno degli ultimi post condivisi sulla pagina ufficiale del programma, siamo venuti a sapere che Alessandro ha quarant’anni e che, come la sua compagna, anche lui vive a Perugia. Ma non è affatto finita qui. Perché, come Sofia, anche il quarantenne ha un divorzio alle spalle e ben due figli di 24 e 20 anni.

Come svelato dal post in questione, Sofia ed Alessandro si sono conosciuti nel 2016. Ed immediatamente è scoccata la scintilla. Molto presto, però, sono iniziati a sorgere i problemi. È proprio per questo motivo che, quindi, la coppia ha deciso di prendervi parte al programma.

La drastica decisione dopo Temptation

Seppure sembrerebbe che sia stata proprio Sofia a voler partecipare a Temptation Island, sembrerebbe che Alessandro abbia le idee molto chiare su quello che vorrebbe fare appena terminato il programma. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane quarantenne abbia preso questo programma come l’ultima occasione da poter dare alla sua compagna. ‘Mi auguro che Sogia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione’, c’è scritto in questo ultimo post.

Non sappiamo cosa succederà tra i due. Fatto sta che, come svelato da una recente anticipazione, sembrerebbe che Sofia vedrà delle cose che non le piaceranno affatto.